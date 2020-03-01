Ежегодно в ресурсном центре поддержки добровольчества Тверской области планируется обучать до 350 человек

В 2019 году в Тверской области в Ресурсном центре поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий прошли обучение 250 человек. Центр был открыт в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Ежегодно в ресурсном центре планируется обучать 350 человек.

«Верхневолжье примет активное участие в реализации федеральной Концепции развития добровольчества до 2025 года, продолжит поддержку добровольческого движения. По количеству добровольцев наша область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России. Активная позиция граждан и, в первую очередь, молодёжи даёт уверенность в перспективах нашего региона и всей страны», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Ключевым направлением деятельности центра является обучение добровольцев-спасателей навыкам поиска людей, оказания первой помощи, проведение мероприятий по популяризации добровольчества в сфере безопасности и ликвидации последствий ЧС.

В 2019 году 210 человек получили сертификат «Спасатель» (волонтер по обеспечению безопасности на массовых мероприятиях), 10 человек - сертификат «Матрос-спасатель».

27 декабря 2019 года Губернатор Игорь Руденя вручил ключи от аварийно-спасательного автомобиля представителям ресурсного центра. Техника предназначена для проведения практических занятий по подготовке волонтеров – спасателей.

Ресурсный центр располагается в Твери по адресу: ул. 2-я Грибоедова, д. 20/1. Обучение ведётся на базе Тверского колледжа им. Героя Советского Союза Павла Александровича Кайкова и Управления противопожарной службы защиты населения и территорий Тверской области (Аварийно-спасательная служба).

В 2018 году Тверская область, единственная в ЦФО, вошла в число десяти регионов-победителей конкурса на создание ресурсных центров, объем федеральной субсидии в 2019 году составил более 10,9 млн рублей. С учетом регионального софинансирования общий объем средств на реализацию проекта составил 11,3 млн рублей

Пресс-служба Правительства Тверской области