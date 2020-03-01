Тверская филармония в новогодние праздники ждёт в гости взрослых и детей

В дни новогодних праздников, с 3 по 8 января, Тверская академическая областная филармония радует жителей и гостей Тверской области традиционным проектом «В Новый год с музыкой NON-STOP». Начало ежедневно в 17.00.

В этом году это премьера уже седьмого сезона. За годы своего существования проект завоевал любовь и признательность публики, и каждый раз становится долгожданным событием для жителей и гостей Верхневолжья.

В программе концерта новые, не звучавшие ранее на сцене филармонии песни и инструментальные номера в живом исполнении солистов, хора, оркестра филармонии. Зрители услышат песни и музыку из репертуара А. Пугачевой, Т. Гвердцители, И. Крутого, Ф. Синатры, В. Сюткина, Джо Дассена, Э. Бериашвили, группы «Баккара», К. Агилеры, Lady Gaga и многих других.

Новогодний подарок коллектив филармонии подготовил и для юных зрителей – музыкальную сказку «Морозко». Показ спектакля будет идти вплоть до 8 января.

Режиссер-постановщик – заслуженная артистка России Галина Петрова, композитор – Константин Тушинок, балетмейстер – Светлана Алексеева.

Перед началом сказки в фойе филармонии детей ждет встреча с героем балаганного театра – знаменитым Петрушкой и его друзьями.

Пресс-служба Правительства Тверской области