Работа школьницы из Тверской области будет представлена на Всероссийском конкурсе детских рисунков

В Тверской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детских рисунков «Спорт глазами детей», который проходил в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

«Развитие спорта – в числе приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. Сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Мероприятие было нацелено на изучение школьниками истории спорта, повышение уровня информированности в области физической культуры и спорта, вовлечение детей в физкультурно-спортивную деятельность.

В мероприятии приняли участие воспитанники детских садов, учащиеся школ, юные спортсмены в возрасте от 6 до 11 лет из Твери, Ржева, Бежецка, Старицы, Конаково, Белого, Кувшиново, посёлка Мокшино.

При оценке конкурсных работ жюри учитывало содержание рисунка, его композиционное решение, мастерство изображения и цветовое решение.

Победителем конкурса стала 9-летняя Алиса Сальникова, учащаяся средней общеобразовательной школы № 3 г. Твери. Работа школьницы будет направлена для участия в федеральном этапе конкурса.

Второе место заняли 7-летняя Дарина Русакова из Кувшиново и 8-летняя Елизавета Карпушева из Ржева. Третье место разделили школьник из Твери 7-летний Остап Соколов и воспитанник тверского детского сада Иван Костицын.

Победителю и призёрам конкурса вручены дипломы и памятные подарки.

Пресс-служба Правительства Тверской области