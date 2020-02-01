Тверская область в 2019 году внесла значительный вклад в снижение госдолга субъектов РФ

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» включили Тверскую область в перечень регионов, которые за 9 месяцев 2019 года внесли наибольший вклад в снижение государственного долга.

Суммарный государственный долг субъектов РФ за этот период уменьшился на 9,8%, отмечают в агентстве. По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех регионов РФ на 1 октября 2019 года составил 1,99 триллиона рублей, что на 9,8% ниже, чем в начале 2019 года. В абсолютном выражении государственный долг сократился на 216,2 миллиарда рублей.

По оценке экспертов РИА Рейтинг, наибольший вклад в снижение госдолга внесли Краснодарский край, Красноярский край, Нижегородская область, Свердловская область, Ставропольский край, Тверская область и Пермский край, чья задолженность суммарно снизилась на 104,2 миллиарда рублей, обеспечив почти половину от общего сокращения регионального госдолга.

Долговая политика Тверской области остается одной из самых эффективных в стране. По итогам 9 месяцев 2019 года, госдолг в регионе сократился на 42,3%. По этому показателю Тверская область занимает 3-е место в России, отмечает «РИА Рейтинг».

Также агентство отмечает сохранение тенденции снижения долговой нагрузки в регионах. Тверская область по динамике снижения также оказалась в лидирующей «тройке». Отношение государственного долга региона к налоговым и неналоговым доходам снизилось за 9 месяцев текущего года на 22,4 процентных пункта.

По прогнозу Минфина Тверской области, в 2020 году долговая нагрузка региона снизится до 43%, в 2021 году – до 38%, а в 2022 году – до 35% от объемов налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета.