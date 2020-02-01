В Тверском театре драмы показывают классическую сказку «Золушка» в новой обработке с применением 3D-анимации

Со 2 по 8 января 2020 года в Тверском академическом театре драмы будет показана новогодняя премьера – музыкальная сказка «Золушка» по мотивам книги Шарля Перро. Ежедневно начало спектакля в 11.00.

Классический сюжет воплощён в декорациях, созданных с помощью новейших технологий с применением 3D-анимации.

Добрая семейная история будет интересна и детям, и взрослым. Создатели спектакля попытались ответить на ряд важных вопросов: как помочь найти ребёнку свой путь, воспитать его добрым и сочувствующим.

Режиссёр-постановщик спектакля - Иоланта Мельникова. Для сказки режиссёр сама написала музыку, разработала необычные ходы со спецэффектами и анимацией, ввела новых сказочных героев и продумала необычные сюжетные повороты.

В спектакле заняты Андрей Журавлёв, Ирина Кириллова, Валентин Кулагин, Дарья Осташевская, Алексей Майский, Евгения Голубева, Виктория Козлова, Ирина Погодина, Татьяна Лугачёва, Светлана Филатова, Елена Филатова, Борис Михня, Алексей Великотный, Никита Бахметьев и многие другие.

До начала спектакля в фойе театра будет проходить предновогодний утренник с поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки.

Пресс-служба Правительства Тверской области