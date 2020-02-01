Благодаря «Елке желаний» в первый день нового года исполнилась мечта Маши Кочур из Старицкого района

В Тверской области продолжают исполняться мечты детей благодаря новогодней акции «Елка желаний». Сегодня, 1 января, подарок получила Маша Кочур из ст. Старица Старицкого района. Письмо Маши было размещено на «Елке желаний» в Кремле. 26 декабря Губернатор Игорь Руденя снял несколько шаров с пожеланиями от юных жителей Верхневолжья.

Игорь Руденя подчеркнул: в ближайшие дни мечты ребят будут исполнены.

8-летняя Маша Кочур мечтала об интерактивной кукле. Сегодня девочке передали подарок представители Правительства Тверской области.

«Маша давно хотела такую куклу, - рассказала мама девочки Елена Александровна. – Дочка осталась очень довольна подарком. Хочу поблагодарить Губернатора Игоря Михайловича Руденю за исполнение нашего желания. Здорово, что есть такой проект, благодаря которому мечты сбываются».

В канун Нового года уже исполнилась мечта 7-летнего Ярослава Елизарова из Твери – его пожелание тоже было размещено на «Елке желаний» В Кремле. Мальчик получил в подарок бизиборд. Утром 31 декабря также передан робот на пульте управления Ване Гавришкив из посёлка Старая Торопа Западнодвинского района.

В прошлом году Тверская область также присоединилась к акции «Елка желаний». Были исполнены мечты нескольких ребят.

В январе 2019-го на авиабазе «Хотилово-2» в Тверской области воплотилось заветное желание 11-летнего жителя региона Максима Боброва. Вместе с Губернатором Игорем Руденей и руководством военной части Максим увидел взлет самолетов, осмотрел снаряжение, в котором летчики поднимаются в воздух, а также тренажер для обучения пилотов.

4-хлетний Леша Лункин благодаря «Елке желаний» пообщался с настоящим живописцем. Народный художник России Людмила Юга провела для мальчика занятие в областном художественном училище имени Венецианова.

6-летняя Алена Зайцева мечтала о посещении циркового представления всей семьей. В итоге девочка не только увидела яркое шоу, но и побывала за кулисами цирка.

Всероссийская благотворительная новогодняя акция «Елка желаний» организована проектом «Мечтай со мной», который реализует платформа «Россия – страна возможностей».

По всей стране установлены новогодние елки с заветными пожеланиями от сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят в трудной жизненной ситуации. Исполнить мечты может любой неравнодушный гражданин.

Пресс-служба Правительства Тверской области