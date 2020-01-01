Открытие трассы М-11 «Нева» вошло в ТОП-3 событий 2019 года в дорожной отрасли

Отраслевой портал «ДорИнфо» опубликовал 10 наиболее значимых дорожных объектов и проектов России, которые стали ключевыми в 2019 году. Третью строчку в рейтинге занимает трасса М-11 «Нева», порядка 300 км которой проходит по территории Тверской области. На первом месте – завершение строительства Крымского моста, на втором – национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, движение по новой магистрали 27 ноября 2019 года открыл президент Владимир Путин. Также глава государства провел совещание, на котором обсуждалось влияние реализации инвестиционного проекта по строительству автодороги М-11 на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации. Участниками мероприятия стали главы областей, по которым пролегает скоростная трасса, руководители дорожных ведомств России, в том числе губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Для Тверской области как региона, расположенного между двух столиц, наличие автотрассы М-11 имеет ключевое значение в развитии промышленности, сельского хозяйства, экономики, туризма. В ближайшие годы будут реализованы проекты, на которые оказало существенное влияние наличие трассы М-11, что позволит привлечь более 90 млрд рублей инвестиций и создать в тверском регионе более 17 тыс. рабочих мест», – сказал Игорь Руденя.

Рост внимания инвесторов к Тверской области подтвердил и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Новая трасса очень сильно повышает инвестиционную привлекательность всех регионов, где она проходит. Не только российские компании, но через Российский фонд прямых инвестиций до меня уже доходят предложения от иностранных инвесторов больше вкладываться в Новгородскую и Тверскую области, потому что теперь доставить туда материалы, продукты, все, что угодно, становится гораздо легче», – сказал Сергей Иванов.

На совещании губернатор Игорь Руденя озвучил ряд предложений по развитию инфраструктуры трассы М-11. Одно из них касается строительства третьего участка трассы М-11 – северного обхода города Твери.

«Реализация этого проекта позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны. Для нас это очень важно. Идея северного обхода дала возможность привлечь двух крупных инвесторов. Это крупнейший комплекс по производству молока, 18 млрд рублей, животноводческий комплекс «Коралл» - 36 млрд рублей. Там же, со стороны северного обхода, будут подъездные пути к Тверскому вагоностроительному заводу», – сказал Игорь Руденя.

Для повышения транспортной доступности города Твери и прилегающих территорий на трассе М-11 планируется обустройство трёх многоуровневых транспортных развязок. Проект по созданию северного обхода поддержан Министерством транспорта РФ.

Второе предложение главы тверского региона – формирование развязки в районе Вышнего Волочка и создание региональной хорды между трассами М-11, М-10 и М-9. Таким образом, транспортный поток в сторону Селигера, Осташкова, Пено и Андреаполя будет обеспечен более коротким и качественным маршрутом.