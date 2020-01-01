В Тверской области в дни новогодних и рождественских праздников усилены меры безопасности

В Тверской области в период новогодних и рождественских праздников усилены меры безопасности. Жителям региона в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в службы МЧС, МВД и ФСБ.

Телефон Единой службы спасения – «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Телефоны доверия в Твери: ФСБ – (4822) 77-74-41, МВД – (4822) 32-95-52, МЧС – (4822) 39-99-99.

Вопросы комплексной безопасности в праздничные дни и во время Крещенских купаний были рассмотрены 25 декабря на расширенном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени.

«Во всех муниципальных образованиях необходимо провести проверку мест массового пребывания людей на предмет пожарной безопасности и антитеррористической защищённости. Особое внимание – социальным, культурным, образовательным и медицинским учреждениям. Во время проведения массовых мероприятий нужно обеспечить дежурство сотрудников полиции, медицинских и социальных работников», – сказал Игорь Руденя.

В медицинских учреждениях утверждены графики дежурства специалистов, они размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения региона по ссылке https://xn--80aeelexi0a.xn--80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--p1ai/novosti/novost....

Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период праздников планируется задействовать около 1200 сотрудников от УМВД по Тверской области, а также привлечь дружинников, казачество, Росгвардию.

Главным управлением МЧС России по Тверской области проведены надзорно-профилактические рейды по объектам, задействованным в новогодние и рождественские праздники – социальным учреждениям, а также площадкам запуска пиротехники.

На усиленный режим переходят специалисты ЖКХ и энергетики. В муниципалитетах создано более 600 аварийных бригад, сформирован резерв топлива и материально-технических ресурсов: дизель-генераторы, насосы, тепловые пушки, передвижная котельная, другая техника и оборудование – всего более 900 единиц.

Министерством образования проработан вопрос о полезном и интересном культурном досуге детей в каникулы. Для ребят разного возраста запланировано порядка 1700 мероприятий.

Всего в регионе в новогодних культурных событиях ожидается участие около 35 тысяч человек. Праздничные программы подготовили муниципальные театры, музеи, дворцы культуры. В учреждениях проведены проверки требований безопасности, усилены противопожарный и антитеррористический режимы.

Пресс-служба Правительства Тверской области