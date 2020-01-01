В Тверской области проходит Декада спорта и здоровья

1 января в Тверской области стартовала Декада спорта и здоровья. Более 160 мероприятий пройдут в разных муниципалитетах. Планируется, что участие в них примут порядка 12 тысяч жителей региона.

Развитие массового спорта, формирование здорового образа жизни – в числе приоритетных задач отрасли, поставленных Губернатором Игорем Руденей.

В столице Верхневолжья в рамках Декады спорта и здоровья 2-5 января пройдёт рождественский турнир по шахматам, 4 января – 1 этап чемпионата и первенства города по автомобильному кроссу «Рождественская гонка». 4-11 января в Твери состоится зимний чемпионат и первенство области по теннису.

Также в программе Декады спорта и здоровья – турниры по мини-футболу и баскетболу, пауэрлифтингу, шахматам и другим видам спорта.

Более подробная информация о соревнованиях в рамках Декады размещена на официальном сайте Комитета по делам физической культуры и спорта Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области