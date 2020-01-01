В Тверской области проходит Декада спорта и здоровья

posted by Максим Малахов on ср, 01/01/2020 - 14:32

 

 

         1 января в Тверской области стартовала Декада спорта и здоровья. Более 160 мероприятий пройдут в разных муниципалитетах. Планируется, что участие в них примут порядка 12 тысяч жителей региона.

       Развитие массового спорта, формирование здорового образа жизни – в числе приоритетных задач отрасли, поставленных Губернатором Игорем Руденей.

       В столице Верхневолжья в рамках Декады спорта и здоровья 2-5 января пройдёт рождественский турнир по шахматам,  4 января – 1 этап чемпионата и первенства города по автомобильному кроссу «Рождественская гонка». 4-11 января в Твери состоится зимний чемпионат и первенство области по теннису.

       Также в программе Декады спорта и здоровья – турниры по мини-футболу и баскетболу, пауэрлифтингу, шахматам и другим видам спорта.

        Более подробная информация о соревнованиях в рамках Декады размещена на официальном сайте Комитета по делам физической культуры и спорта Тверской области.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области