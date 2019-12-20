Под Новый год исполнилось желание 7-летнего Ярослава Елизарова из Твери

31 декабря под Новый год исполнилась мечта 7-летнего Ярослава Елизарова из Твери. Мальчик получил в подарок бизиборд. Письмо Ярослава было размещено на «Елке желаний» в Кремле. 26 декабря в новогодней акции принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя в рамках заседания Госсовета, которое провел Президент России Владимир Путин.

Игорь Руденя снял несколько шаров с пожеланиями юных жителей Верхневолжья.

«В ближайшие дни мы реализуем желания юных жителей Верхневолжья, которые нам достались», – сказал Игорь Руденя.

В канун Нового года развивающий бизиборд передан мальчику представителями Министерства здравоохранения региона. Мама Ярослава Ольга Анатольевна поблагодарила за исполнение желания сына.

Утром 31 декабря также осуществилась мечта Вани Гавришкив из посёлка Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области. Ребёнок, как и все мальчишки, любит технику. Его желание – робот на пульте управления.

В прошлом году мечты детей из Верхневолжья также были исполнены в рамках акции «Елка желаний».

В январе 2019-го на авиабазе «Хотилово-2» в Тверской области воплотилось заветное желание 11-летнего жителя региона Максима Боброва. Вместе с Губернатором Игорем Руденей и руководством военной части Максим увидел взлет самолетов, осмотрел снаряжение, в котором летчики поднимаются в воздух, а также тренажер для обучения пилотов.

4-хлетний Леша Лункин благодаря «Елке желаний» встретился с настоящим художником. В Тверском областном художественном училище имени Венецианова занятие для мальчика провела народная художница России Людмила Юга.

6-летняя Алена Зайцева, мечтала о посещении циркового представления всей семьей. В итоге девочка не только увидела яркое шоу, но и побывала за кулисами цирка.

Всероссийская благотворительная новогодняя акция «Елка желаний» организована проектом «Мечтай со мной», который реализует платформа «Россия – страна возможностей».

По всей стране установлены новогодние елки с заветными пожеланиями от сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят в трудной жизненной ситуации. Исполнить мечты может любой неравнодушный гражданин.

Пресс-служба Правительства Тверской области