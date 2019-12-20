В Тверской области исполнилось новогоднее желание 11-летнего Вани Гавришкив

31 декабря исполнилось новогоднее желание 11-летнего Вани Гавришкив из посёлка Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области. Мальчик мечтал о роботе на пульте управления. Письмо Вани было размещено на «Ёлке желаний» в Кремле.

26 декабря Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в новогодней акции «Елка желаний» в рамках заседания Госсовета, которое провел Президент России Владимир Путин.

Игорь Руденя снял несколько шаров с пожеланиями юных жителей Верхневолжья и отметил, что в новогодние дни в Тверской области исполнятся все желания.

Утром 31 декабря в доме Вани Гавришкив встречали гостей с подарками.

«Эмоции через край у ребёнка. Ваня, как и все мальчишки, очень любит технику. Для него приход гостей и вручение подарка было неожиданным, Спасибо всем организаторам этой акции за исполнение желаний наших детей, за радость в их глазах», - сказала мама Светлана Гаврышкив.

В 2018 году мечты детей из Верхневолжья также были исполнены в рамках акции «Елка желаний».

В январе 2019-го на авиабазе «Хотилово-2» в Тверской области воплотилось заветное желание 11-летнего жителя региона Максима Боброва. Вместе с Губернатором Игорем Руденей и руководством военной части Максим увидел взлет самолетов, осмотрел снаряжение, в котором летчики поднимаются в воздух, а также тренажер для обучения пилотов.

4-хлетний Леша Лункин благодаря «Елке желаний» встретился с настоящим художником. В Тверском областном художественном училище имени Венецианова занятие для мальчика провела народная художница России Людмила Юга.

6-летняя Алена Зайцева, мечтала о посещении циркового представления всей семьей. В итоге девочка не только увидела яркое шоу, но и побывала за кулисами цирка.

Всероссийская благотворительная новогодняя акция «Елка желаний» организована проектом «Мечтай со мной», который реализует платформа «Россия – страна возможностей».

По всей стране установлены новогодние елки с заветными пожеланиями от сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят в трудной жизненной ситуации. Исполнить мечты может любой неравнодушный гражданин.

Пресс-служба Правительства Тверской области