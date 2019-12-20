В Тверской области дополнительные средства направлены на поддержку ветеранов и семей с детьми

Губернатор Игорь Руденя провел заседание Президиума Правительства Тверской области. Одним из вопросов стало увеличение средств на социальную поддержку граждан. Дополнительно выделено более 118 млн рублей.

Финансирование расширено по нескольким направлениям: на ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка в связи с увеличением числа получателей выплат, а также на обеспечение жильем инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Благодаря этому 11 человек при государственной поддержке приобретают жилье.

Почти 13 млн рублей дополнительно направлено на пособия многодетным семьям, поддержку приемных семей, новогодние подарки детям в трудной жизненной ситуации.

Игорь Руденя считает ключевым направлением работы поддержку в Верхневолжье семей с детьми. С 2019 года она ведется в рамках национального проекта «Демография», одного из 12 проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

На реализацию мероприятий по поддержке материнства и детства с 2020 по 2022 годы в Верхневолжье предполагается направить порядка 11,9 млрд рублей.

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени расширен пакет социальных мер для семей.

Среди новых мер – предоставление субсидий для семей с 5 и более детьми на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога на одну легковую машину, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

Также в регионе учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье».

С 1 октября 2019 года в Тверской области начала действовать мера поддержки семей с детьми, инициированная Губернатором Игорем Руденей – вручение подарочных наборов для новорожденных. В него входит 58 предметов, необходимых для ухода за малышом.

Весной текущего года Правительством региона было принято решение о предоставление молодым семьям, где родился или усыновлён ребёнок, единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей на частичное погашение ипотечного кредита.

Кроме того, многодетные семьи освобождены от платы за вывоз коммунальных отходов.

Пресс-служба Правительства Тверской области