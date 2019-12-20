Более 2200 семей Тверской области получили региональный подарок для новорожденных в 2019

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В 2019 году 2204 семьи Тверской области стали получателями регионального подарка для новорожденных. Эта мера социальной поддержки действует в Верхневолжье с 1 октября текущего года. Она введена по инициативе Губернатора Игоря Рудени и реализуется в рамках национального проекта «Демография».

«Наша главная задача – это забота о семьях, материнстве и детстве, – считает Игорь Руденя. – Каждая семья, где родился ребенок, получает набор детских принадлежностей, в который входит 58 предметов. Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации».

В подарочный набор входят постельные принадлежности, одежда и другие предметы, необходимые для ухода за малышом. Набор сформирован с учетом мнения жителей Верхневолжья по результатам проведенных опросов.

Своим мнением о региональном подарке для новорождённых можно поделиться, пройдя интернет-опрос по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zKZSyzsGAQGhXc7yzrU1jA5VQhHA63yVXQXM_bOrX_4F1g/viewform.

Получить подарок можно в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

На обеспечение новой меры социальной поддержки из областного бюджета в 2019 году выделено более 29 млн рублей. В 2020-2021 годах в региональной казне на эти цели предусмотрено 116,4 млн рублей ежегодно.

В сентябре текущего года принято решение о введении в регионе ряда новых мер социальной помощи семьям с детьми.

С 2020 года многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) один раз в 5 лет, на это планируется направить порядка 50 млн рублей. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил).

Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Предполагается, что в год будет предоставляться около 600 таких выплат.

Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. По данному направлению запланировано финансирование в объёме 12,5 млн рублей.

В настоящее время на территории Верхневолжья действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в 2019 году выделено более 2,4 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области