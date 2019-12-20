Жителей Тверской области с Новым годом и Рождеством поздравили Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, руководители федеральных ведомств

Губернатору Игорю Рудене поступают поздравления с Новым годом и Рождеством. Главу региона и жителей Тверской области поздравил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Главное, что всех нас объединяет в эти светлые дни – любовь к родным, близким, любовь к своей стране. Этот год открывает перед нами двери в новое десятилетие. И, уверен, вместе мы обязательно добьемся, чтобы для всех, кто живет в России, оно стало счастливым и благополучным. Пусть в 2020-м году во всем сопутствует удача, а начатые дела увенчаются успехом», – говорится в поздравлении от Дмитрия Медведева.

Игорю Рудене также поступили поздравления с Новым годом и Рождеством от Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко, заместителей Председателя Правительства РФ Ольги Голодец, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, руководителя Администрации Президента РФ Антона Вайно, председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, руководителей федеральных Министерств и ведомств, глав субъектов страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области