В Тверской области в Год театра представлено более 80 новых спектаклей и концертных программ

Указом Президента РФ Владимира Путина был объявлен Годом театра. Театрально-концертными учреждениями Тверской области в этот год было показано 82 новых театральных постановки и концертных программ.

В числе ключевых задач Года театра – популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

«На тверской земле театральное искусство развивается уже более 265 лет. Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году были проведены мероприятия по укреплению и развитию государственных театров Тверской области. Приоритетные направления - поддержка детских и кукольных театров и театров, расположенных в городах с численностью населения до 300 тысяч человек.

На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение Театров юного зрителя и кукол из федерального и регионального бюджетов было направлено около 16 млн рублей. Средства израсходованы на постановку новых спектаклей, приобретение необходимого технического и технологического оборудования.

Также 11,5 млн рублей было направлено театрам малых городов – Вышневолоцкому драматическому театру и Кимрскому театру драмы и комедии. В новом театральном сезоне учреждениями были представлены зрителям премьерные спектакли, а также проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, в том числе были закуплены автобусы для гастрольной детальности.

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» тверские театры участвовали в обменных гастролях: Тверской академический театр драмы побывал в Смоленске, Тверской театр юного зрителя представил свою постановку в Вологде, Кимрский театр драмы и комедии - в Липецке, труппа Тверского государственного театра кукол выступила на сцене Ярославского театра кукол.

Кроме того, тверские театры в 2019 году приняли участие в семи театральных фестивалях. Это Международный фестиваль русской классической драматургии «Горячее сердце», Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского, Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин», Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодёжи «Золотая репка», Всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге», фестиваль театров малых городов России «Надежда России».

В ноябре 2019 года Тверской государственный театр кукол, который в уходящем году отметил 75-летие, получил высокую награду II Международного Большого детского фестиваля. Спектакль по мотивам японского эпоса «Журавлиные перья» стал победителем в номинации «Лучший спектакль театра кукол для детей» в младшей возрастной группе. Также Тверской государственный театр кукол стал лауреатом национальной интернет-премии за доброту в искусстве «На благо мира». Тверской академический театр драмы награжден дипломом «За верность традициям русского классического театра» на фестивале-конкурсе «Тургеневская театральная Москва», посвящённом 200-летию со дня рождения великого писателя и Году театра.

Пресс-служба Правительства Тверской области