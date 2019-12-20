Банк России информирует: МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ: новые ограничения по кредитам и займам

С 1 января 2020 года вступят в силу новые ограничения предельной задолженности заёмщиков по договорам потребительского кредита (займа), взятым на срок не более 1 года.

Общая сумма процентов и других платежей по таким договорам не сможет превышать сумму основного долга более чем в 1,5 раза. После достижения предела этой суммы дальнейшее начисление процентов запрещается, в том числе, взимание неустойки (штрафов, пени), иных платежей и мер ответственности. «Так, если человек взял взаймы 10 тысяч рублей, он отдаст не более 25 тысяч (10 тысяч – его долг, 15 тысяч – проценты, неустойка и иные платежи)», – приводит пример Николай Комаров, управляющий Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Напомним, что ограничения предельной задолженности в течение 2019 года проходили поэтапно. С 28 января ограничение составило 2,5-кратную сумму займа, с 1 июля 2-кратную сумму займа.

«Эти новации результат последовательной политики Банка России по социализации микрофинансового рынка. Они нацелены на совершенствование механизмов защиты прав потребителей и борьбы с недобросовестными практиками», - отметил Николай Комаров.