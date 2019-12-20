XVII Рождественский фестиваль хоровой музыки «С верой в III тысячелетие» состоится в Тверской области

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10 и 11 января 2020 года в Тверской области пройдет XVII Рождественский фестиваль хоровой музыки «С верой в III тысячелетие». В течение двух дней хоровые коллективы Верхневолжья выступят на сцене Тверской академической филармонии и в Воскресенском кафедральном соборе.
10 января жителей и гостей Твери приглашают на большой Рождественский концерт в Тверской академической филармонии. В программе – духовные и светские произведения для хора, посвященные светлому празднику Рождества Христова.
В концерте примут участие ансамбль «Небесные ласточки» Детской музыкальной школы №1(г. Тверь), Губернаторский камерный хор «Русский партес», концертный хор Хоровой школы мальчиков и юношей (г. Конаково), детский театр песни «Дробушки» Богородицкого Житенного монастыря (г. Осташков).
Также на сцене филармонии выступят народные коллективы – хор Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, академический хор ДК «40 лет Октября» (г. Кимры) и другие.
11 января праздничный марафон продолжат камерный хор Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, вокальный ансамбль «Росинки» ДК «Химволокно» (г. Тверь) и Губернаторский камерный хор «Русский партес». Коллективы выступят в Воскресенском кафедральном соборе.
Пресс-служба Правительства Тверской области.