XVII Рождественский фестиваль хоровой музыки «С верой в III тысячелетие» состоится в Тверской области

10 и 11 января 2020 года в Тверской области пройдет XVII Рождественский фестиваль хоровой музыки «С верой в III тысячелетие». В течение двух дней хоровые коллективы Верхневолжья выступят на сцене Тверской академической филармонии и в Воскресенском кафедральном соборе.

«Тверская земля всегда славилась талантами. Наш край называют душой России, в том числе за богатейшее культурное наследие. Каждый должен иметь возможность найти применение своим способностям здесь, на тверской земле», – считает Губернатор Игорь Руденя.

10 января жителей и гостей Твери приглашают на большой Рождественский концерт в Тверской академической филармонии. В программе – духовные и светские произведения для хора, посвященные светлому празднику Рождества Христова.

В концерте примут участие ансамбль «Небесные ласточки» Детской музыкальной школы №1(г. Тверь), Губернаторский камерный хор «Русский партес», концертный хор Хоровой школы мальчиков и юношей (г. Конаково), детский театр песни «Дробушки» Богородицкого Житенного монастыря (г. Осташков).

Также на сцене филармонии выступят народные коллективы – хор Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, академический хор ДК «40 лет Октября» (г. Кимры) и другие.

11 января праздничный марафон продолжат камерный хор Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, вокальный ансамбль «Росинки» ДК «Химволокно» (г. Тверь) и Губернаторский камерный хор «Русский партес». Коллективы выступят в Воскресенском кафедральном соборе.

Пресс-служба Правительства Тверской области.