50 детей Тверской области стали победителями и призёрами регионального конкурса «Моя мама»

В Верхневолжье подведены итоги регионального конкурса «Моя мама», который был приурочен ко Дню матери и проводился при поддержке Правительства Тверской области. Его участниками стали воспитанники детских садов и школьники региона от 6 до 14 лет.

Конкурс проводился по трём номинациям: «Спасибо, мама», «Моя мама лучше всех», «Я и моя мама».

В итоге победителями и призёрами стали 50 детей из Торопецкого, Бежецкого, Зубцовского, Бологовского, Ржевского, Лихославльского, Бельского, Калязинского районов.

Выставки рисунков победителей конкурса представлены в зданиях Правительства Тверской области и регионального Законодательного Собрания.

В Тверской области уделяется особое внимание поддержке материнства и детства, сохранению традиций многодетных семей. Это одно из ключевых направлений работы Правительства Тверской области, связанное с улучшением демографической ситуации. По поручению Губернатора Игоря Рудени расширен пакет социальных мер для семей.

Среди новых мер, которые будут действовать с 2020 года – предоставление субсидий для семей с 5 и более детьми на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога на одну легковую машину, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

Также в регионе учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье».

С 1 октября 2019 года в Тверской области начала действовать мера поддержки семей с детьми, инициированная Губернатором Игорем Руденей – вручение подарочных наборов для новорожденных. В него входит 58 предметов, необходимых для ухода за малышом.

Весной текущего года Правительством региона было принято решение о предоставление молодым семьям, где родился или усыновлён ребёнок, единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей на частичное погашение ипотечного кредита.

Кроме того, многодетные семьи освобождены от платы за вывоз коммунальных отходов.

Пресс-служба Правительства Тверской области