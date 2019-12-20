Игорь Руденя поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством пенсионеров Тверского геронтологического центра

30 декабря Губернатор Игорь Руденя посетил Тверской геронтологический центр, где поздравил пенсионеров с наступающим Новым годом и Рождеством. По сложившейся традиции за чашкой чая глава региона обсудил с пожилыми людьми актуальные вопросы, планы на будущее. Главной темой стала подготовка Тверской области к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Следующий год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Вся страна готовится к этому событию. У жителей Тверской области к этой дате – особое отношение. У нас шли бои под Ржевом. В память о подвиге солдат в Тверской области создается мемориал Советскому солдату», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что монумент станет местом, где жители Верхневолжья, гости из других регионов и стран смогут почтить память красноармейцев, павших под Ржевом. Мемориал сделают филиалом московского Музея Победы на Поклонной горе. В музее у монумента создадут павильоны для медиапроектов, где будут демонстрироваться фотографии, кадры военной хроники.

Игорь Руденя также рассказал, что в память о кровопролитных сражениях в регионе снят фильм «Ржев». В основу военной драмы легли реальные события 1942 года – бои под селом Овсянниково. В ноябре состоялись премьерные показы картины в Ржеве и в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве.

Глава региона подчеркнул: сегодня очень важно сохранять историческую правду. Большая роль в этом принадлежит старшему поколению. В свою очередь, задача власти – обеспечить максимальную поддержку пожилым людям.

«Если старших уважают и любят, значит, у общества есть будущее», - сказал Игорь Руденя.

Представители старшего поколения поблагодарили Губернатора за внимание и поддержку.

В ближайшие дни в центре пройдут праздничные мероприятия к Новому году и Рождеству. В учреждении есть современный актовый зал, где ежемесячно проводятся различные культурные мероприятия. Сами жители центра тоже занимаются творчеством: выступают в составе тверских ансамблей, делают сувениры.

Тверской геронтологический центр основан в 1968 году. Учреждение рассчитано на 180 мест, в том числе для людей с инвалидностью. Здесь организовано многопрофильное медицинское обслуживание: работают терапевты, хирург, невролог, психиатр, рентгенолог, психолог, стоматолог, инструктор лечебной физкультуры. Организована школа ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

В этом году в центр поступило новое оборудование по национальному проекту «Демография». Специальная современная каталка с гидроприводом предназначена для комфортного проведения гигиенических процедур маломобильным пациентам.

В 2019 году по национальному проекту для комплексных центров социального обслуживания населения также приобретено 17 автомобилей для доставки граждан старше 65 лет из сельской местности в медицинские организации к узким специалистам и для прохождения диспансеризации.

В настоящее время в Тверской области проживает более 370 тысяч людей старшего возраста. Для них в регионе действуют различные виды социальной помощи, ряд услуг – «социальный автомобиль», социальное обслуживание на дому, прокат средств адаптации, услуги юриста, психолога и многое другое.

В Тверской области также предусмотрены диспансеризация и иммунизация жителей пенсионного возраста, проживающих в социальных учреждениях, обучение пожилых граждан по линии службы занятости.

Пресс-служба Правительства Тверской области