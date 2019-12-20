Муниципалитетам Тверской области направлена поддержка из областного бюджета на развитие территорий

30 декабря Губернатор Игорь Руденя провел заседание Президиума Правительства Тверской области. Рассмотрено распределение дотаций из областной казны муниципалитетам на сбалансированность местных бюджетов.

«При распределении дотаций оцениваются результаты рейтинга, по которому территории отбирались в своих номинациях исходя из численности населения, площади муниципальных образований. Главная цель – чтобы муниципалитеты могли и далее участвовать в региональных программах по газификации, благоустройству общественных пространств и других направлениях», – считает Игорь Руденя.

На заседании одобрено выделение дотации Торопецкому району. В 2019 году общий объем финансовой поддержки территорий Верхневолжья на сбалансированность местных бюджетов равен 478,3 млн рублей. Дотации распределены по итогам оценки развития экономического потенциала муниципалитетов.

По поручению Игоря Рудени в 2018 были разработаны новые критерии оценки муниципалитетов. В том числе, учитываются объемы инвестиций в основной капитал, продукции сельского хозяйства, отгруженных товаров, жилищного строительства. А также оборот розничной торговли, среднемесячная заработная плата, численность занятых в экономике, уровень безработицы.

Пресс-служба Правительства Тверской области