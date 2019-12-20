Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тверской области с Новым годом и Рождеством

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление Губернатору Тверской области Игорю Рудене с Новым годом и Рождеством.

«Эти праздники мы ждем с особыми чувствами, ведь они наполнены теплом домашнего очага и добрыми семейными традициями. И всегда дарят нам надежды на радостные вести и перемены к лучшему. От всей души желаю, чтобы наступающий 2020 год стал успешным, принес удачу в делах и начинаниях»,– говорится в поздравлении от Владимира Путина.

В Тверской области стало хорошей традицией в преддверии Нового года и Рождества проводить новогодние елки и представления для многодетных семей, воспитанников социально-реабилитационных центров, детских домов, семей в трудной жизненной ситуации, детей с инвалидностью, одаренных ребят.

29 декабря, в Твери прошла Губернаторская новогодняя ёлка, на которую пригласили около 1500 детей из разных уголков Верхневолжья. В спортивном комплексе «Юбилейный» ребятам показали шоу «Ледяной фабрики» Ирины Слуцкой «Сон в новогоднюю ночь».

21 декабря 2019 года более 5 тысяч детей и взрослых из разных районов Тверской области посетили ледовое шоу заслуженного мастера спорта России, Олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Гостями сказочного ледового шоу стали многодетные семьи, воспитанники социальных учреждений, представители общественных организаций из всех муниципальных образований региона.

В прошлом году жителям Верхневолжья перед новогодними и рождественскими каникулами были представлены ледовые спектакли с участием звезд фигурного катания – детский спектакль «Новые Бременские музыканты на льду» и программа «Вместе и навсегда».

Главные роли в них исполнили бронзовый призер Олимпийских Игр, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Оксана Домнина и Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров.

Пресс-служба Правительства Тверской области