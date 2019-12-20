Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» в связи с проектом по созданию приемных семей для пожилых граждан и инвалидов

Губернатор Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с реализацией в Тверской области проекта по созданию приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, стать членом приемной семьи могут одинокие или одиноко проживающие на территории региона граждане в возрасте 70 лет и старше или в возрасте 18 лет и старше с группой инвалидности, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи. Данная форма жизнеустройства является альтернативой домам престарелых и инвалидов.

«Важно, чтобы сегодня представители старшего поколения чувствовали необходимую поддержку и заботу, а также имели возможность реализовать свой потенциал», – считает губернатор Игорь Руденя.

Кандидат, пожелавший организовать приемную семью для пожилых или инвалидов, должен быть дееспособным гражданином в возрасте от 18 лет, проживающим на территории регионе, не являющийся инвалидом (1, 2 групп), а также родственником гражданина, нуждающегося в уходе. Между кандидатом и комплексным центром социального обслуживания населения заключается договор о предоставлении социальных услуг, он зачисляется в учреждение на должность соцработника в соответствии с трудовым законодательством.

Проект предполагает совместное проживание и ведение общего хозяйства. Приемная семья принимает на себя обязательства по содержанию и обеспечению пожилого человека или инвалида необходимым уходом, питанием, лекарственными средствами, предметами повседневного спроса, оказанию доврачебной медицинской помощи, медицинскому сопровождению.

По вопросам, связанным с реализацией проекта, предлагается обращаться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

В Тверской области в рамках реализации национального проекта «Демография» особое внимание уделяется пожилым людям. По программе «Старшее поколение» в регионе проводится диспансеризация и иммунизация жителей пенсионного возраста, проживающих в социальных учреждениях, а также обучение граждан предпенсионного возраста по линии службы занятости.