Тверское «Динамо» завершило 2019 год победным матчем

Заключительную игру 2019 года тверская команда «Динамо» провела в Оренбургской области. 29 декабря в Орске состоялся матч между «Динамо» (Тверь) и местным хоккейным клубом «Южный Урал».

Календарный год «Динамо» завершило победой со счетом 2:1. В четырех матчах турне по Уралу команда набрала 5 очков. Борьба за плей-офф продолжится 9 января в Твери поединком с «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.

2019 год – стал знаковым для спортивной жизни тверского региона: был дан старт новому этапу хоккейной истории Верхневолжья. В уходящем году спортивный комплекс «Юбилейный» стал тренировочной площадкой двух команд: в Твери размещена команда Высшей хоккейной лиги – «Динамо» (Тверь) и Молодёжной хоккейной лиги – «Динамо» (Москва).

Соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в регионе в июне подписали Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ХК «Динамо» (Москва) Евгений Кровопусков.

По мнению Игоря Рудени, это важная страница в развитии тверского профессионального и юношеского хоккея.

Соглашение закрепляет взаимодействие сторон по созданию условий для развития хоккея в Тверской области, формирования здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта.

Совместная работа направлена на консолидацию кадрового, научного и материально-технического потенциала для обеспечения успешного выступления спортсменов Тверской области и клуба «Динамо» в соревнованиях различного уровня.

В Тверской области в настоящее время отделения хоккея работают в муниципальных спортивных школах в Старице, Ржеве, Конаково, Кимрах, Бологое и Калязине. В Твери действует спортивная школа олимпийского резерва по хоккею. Всего этим видом спорта занимаются более 1000 жителей региона, в том числе развивается женский хоккей. Тренерский штат спортшкол насчитывает более 30 человек. Создана молодежная команда «Тверичи».

В Верхневолжье начинали спортивный путь многие известные хоккеисты. Это олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук, финалист Кубка Стэнли 2003 года Алексей Смирнов, чемпионы мира 2012 года Денис Кокарев, Евгений Рясенский и Денис Денисов, чемпион мира 2014 года Александр Кутузов.

В регионе проводятся международный турнир «Кубок Ильи Ковальчука», первенство национальной молодежной хоккейной лиги, областные чемпионаты и первенства, первенство студенческой хоккейной лиги и другие соревнования.

Пресс-служба Правительства Тверской области