Жители Ржева, Торопца и Редкино Тверской области встретят 2020 год в новых квартирах

Новый 2020 год в современном благоустроенном жилье встретят 170 жителей Тверской области – участники программы переселения граждан из аварийного жилья из городов Ржева и Торопца, а также посёлка Редкино Конаковского района. Уже состоялись торжественные церемонии вручения ключей от новых квартир новоселам.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, реализация программы является важным вкладом в решение задач, поставленных в национальных проектах - это повышение качества жизни людей, улучшение жилищных условий семей, формирование современной городской среды.

«Главное в реализации программы переселения граждан из аварийного жилья - выполнить обязательства перед людьми. При этом необходимо не просто отчитаться о сданных квадратных метрах, а учитывать пожелания людей, создать комфортные условия для их проживания», - считает Игорь Руденя.

Для переселения 44 ржевитян из 487,10 кв. метров аварийного жилищного фонда было приобретено 14 квартир в многоквартирных домах по улице Садовая и на Ленинградском шоссе.

Также в рамках программы приобретены 8 квартир в домах по улице Калинина и на Ленинградском шоссе, что позволит в 2020 году переселить ещё 17 человек из 375,9 кв. метров аварийного жилья.

В Торопце новоселье отметят 99 местных жителей. Они переедут из 1264,80 кв. метров аварийного жилищного фонда в 47 новых квартир в домах по улицам Соловьёва и Советская.

На январь следующего года запланировано приобретение ещё 2 квартир для расселения 11 человек из 34,2 кв. метров аварийного жилищного фонда.

На первом этапе реализации программы в Редкино расселено 27 жителей из 493,90 кв.метров аварийного жилищного фонда. 10 жилых помещений для расселения были приобретены в многоквартирном доме, расположенном на улице Фадеева.

В рамках второго этапа реализации программы (2020-2021 годы) расселению подлежат ещё 24 человека из 250,20 кв. метров аварийного жилищного фонда. Для этих целей планируется построить 10-квартирный жилой дом.

Всего на реализацию программы переселения в Тверской области в 2019-2025 годах будет направлено порядка 3,8 млрд рублей: свыше 3,3 млрд рублей из федерального, около 520 млн рублей из регионального бюджета. Всего за 7 лет планируется переселить более 4700 человек из 84 тыс. кв. метров жилых помещений, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года.

В регионе разрабатываются типовые проектные решения домов, планировок 1,2,3-комнатных квартир, а также благоустройства придомовой территории.

В 2013-2018 годах в Тверской области было расселено более 8200 человек из 140 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, что позволило в полном объеме расселить весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области