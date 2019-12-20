В Тверской области с 2020 года снизится плата за подключение к газу

С 2020 года в Тверской области прочти в два раза снизится размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения. Решение принято региональным Правительством.

«Газификация территории нашего региона является одним из ключевых условий достижения целей национальных проектов, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В первую очередь это повышение качества жизни наших граждан, а также рост инвестиционной привлекательности Тверской области», - считает Губернатор Игорь Руденя.

С начала следующего года собственники жилья, границы земельных участков которых удалены от распределительных газопроводов на расстояние до 20 метров, будут платить за подключение 25 271,81 рублей с учётом НДС.

По данным Региональной энергетической комиссии Тверской области объём таких подключений в предыдущие годы от общего числа льготников составлял более 80%. Размер платы за подключение для оставшейся части льготников сохранён на уровне 2019 года – 44 789,47 рублей с учётом НДС.

В следующем году в Тверской области планируется построить 136 километров газопроводов, обеспечить подключение более 2400 домовладений.

В частности, запланировано строительство 15,5 км внутрипоселковых сетей, входящих в зону межпоселкового газопровода Осташковского городского округа. Газ будет подведён к домам в посёлке Южный, деревнях Ботово, Заборье, Залучье, Гуща, Никольское и других.

В программу включено обустройство более 19 км газопровода Киверичи – Алешино в Рамешковском районе, свыше 5 км внутрипоселковых сетей в Фирово, строительство газопровода высокого давления Кава - Микшино в Лихославльском районе, газоснабжение деревни Башарино в Кимрском районе. Строительство 10-километрового участка газопровода в Конаковском районе позволит обеспечить газификацию села Селихово, деревень Сорокопенино, Дубровки, Заречье, Марьино и других.

В числе ключевых мероприятий программы в 2020 году – разработка проекта газопровода-отвода «Ржев-Нелидово», строительство газопровода «Квакшино-Игнатово» в Калининском районе». Закольцовка газовых сетей в районе посёлка им. Крупской даст возможность газифицировать инвесторов промзоны «Боровлево-3» под Тверью.

Всего в 2020-2024 годах в рамках программы газификации в Тверской области планируется построить не менее 1248 километров газовых сетей (из них свыше 940 км – межпоселковых и распределительных), а также создать проектную документацию на более чем 780 км газопроводов.

Это позволит обеспечить возможность подключения к газу свыше 15 800 домовладений и повысить уровень газификации Верхневолжья до 73%.

В 2020-2024 годах на реализацию программы газификации Тверской области планируется направить более 3,3 млрд рублей из регионального, федерального и муниципальных бюджетов, а также свыше 1,1 млрд рублей за счёт спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа.

Пресс-служба Правительства Тверской области