В Тверской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» установлены два новых томографа

В Тверской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» продолжается закупка специализированного оборудования для медицинских учреждений региона. Для областной клинической больницы и городской больницы №7 по региональной программе, направленной на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, приобретены два новых компьютерных томографа.

«За счёт активного участия в национальном проекте «Здравоохранение», системной модернизации инфраструктуры наших учреждений планируем в ближайшие годы обеспечить на территории Тверской области оказание жителям качественных медицинских услуг. Самое главное и востребованное направление – высокотехнологичная помощь», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Новые современные КТ на 64 среза установлены в приемном отделении ОКБ и в сосудистом центре городской больницы №7. Томографы начнут работать в январе 2020 года после прохождения сотрудниками отделений необходимого обучения. На закупку оборудования было направлено 103 млн рублей.

Также завершен ремонт еще одного компьютерного томографа в городской больнице №7.

В Тверской области реализуются 7 региональных составляющих национального проекта «Здравоохранение»: развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, развитие экспорта медицинских услуг, цифровизация регионального здравоохранения.

На снижение смертности от болезней системы кровообращения направлен проект по развитию сети сосудистых центров в муниципалитетах Тверской области, который будет реализовываться в регионе, начиная с 2020 года.

Ещё одно важное направление в рамках нацпроекта – усиление профилактической работы, диспансеризации граждан. Такая задача поставлена Губернатором Игорем Руденей.

В рамках реализации региональной программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» 27 декабря 2019 года для Торжокской и Кимрской ЦРБ были переданы мобильные лечебно-профилактические комплексы. Они будут использоваться для оказания жителям малонаселенных пунктов Верхневолжья выездной первичной медико-санитарной помощи, в том числе для проведения диспансеризации и профосмотров. Выезды мобильных лечебно-профилактических комплексов начнутся в начале следующего года в малонаселенные пункты этих двух районов.

Также 27 декабря в муниципалитеты были переданы 17 машин скорой помощи «Форд Транзит» классов «С» и «В». Транспорт оснащён современным диагностическим оборудованием и имеет высокую проходимость, что позволит обеспечить доступность медицинских услуг для жителей сёл и деревень. Машины предназначены для Тверской станции скорой медицинской помощи, Бежецкой, Вышневолоцкой, Зубцовской, Калязинской, Кимрской, Конаковской, Кувшиновской, Нелидовской, Пеновской, Ржевской, Селижаровской ЦРБ.

По национальному проекту в областном бюджете на 2020-2022 предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранение региона – создание современной инфраструктуры, проведение ремонтов и закупку высокотехнологичного оборудования, внедрение системы «Бережливая поликлиника», обновление автопарка скорой медицинской помощи.

Пресс-служба Правительства Тверской области