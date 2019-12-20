Представители Тверской области принимают участие в вокальном конкурсе «Новая звезда»

Жители Тверской области Илья и Анастасия Быковы в составе группы «Vитамиn В» будут представлять Верхневолжье на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда 2020», который проводит телеканал «Звезда» при поддержке Министерства обороны РФ.

«Новая Звезда» – музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех регионов России. Конкурс объединяет талантливых и ярких исполнителей, среди которых зрители через голосование определяют сильнейших вокалистов.

31 декабря 2019 в эфире телеканала «Звезда» будет показан первый тур музыкального состязания, со 2 по 4 января 2020 года пройдёт масштабное зрительское голосование. В эти дни телезрители проекта смогут услышать голоса участников со всей России, окунуться в атмосферу красочного шоу с новыми и авторскими песнями от лучших молодых исполнителей.

Победу в конкурсе одержат два участника. 4 января пройдёт награждение лучшего исполнителя по мнению жюри – знаменитых музыкальных экспертов. 7 января состоится оглашение имени и вручение приза лучшему исполнителю по итогам зрительского голосования.

Представители Тверской области принимали участие в предыдущих сезонах «Новой Звезды». В разные годы регион представляли Анна Окуджава, Руслан Масюков, Ксения Лебедева. В 2017-м солист из Твери Евгений Окунев вошёл в число лучших вокалистов конкурса.

Пресс-служба Правительства Тверской области