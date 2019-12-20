Детям Тверской области вручили новогодние подарки в рамках благотворительной акции

Тверская область стала участником совместной благотворительной акции фонда «Столица Милосердия», ГК «Фармэко» и ГК «Детский мир». 29 декабря в рамках инициативы «С Рождеством Христовым и Новым годом!» региону переданы подарки для социальных учреждений, где воспитываются сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также для социально-реабилитационных центров. В передаче подарков ребятам принял участие Губернатор Игорь Руденя, представители меценатских организаций.

«Скоро Новый год, и у всех вас с этим праздником связаны ожидания, - обратился к детям Игорь Руденя. - Вы написали письма Деду Морозу, кто-то загадал желание, чтобы найти под елкой игрушку. Сегодня вам подготовили подарки, чтобы в Новый год ваши пожелания сбылись, и он был по-настоящему детским праздником».

Глава региона также вручил благодарственные письма представителям компаний - участников акции.

«Надеемся подарки, которые вы сегодня получили, вам понравятся. Мы очень старались. Тверь стала городом, где завершается наша благотворительная акция. Но мы готовы ее повторить», - отметил член Совета директоров группы компаний «Фармэко» Геннадий Дюмин.

Директор областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Оксана Малашенко от имени ребят, от учреждений, которым направлены новогодние сюрпризы, поблагодарила благотворительные организации.

Подарки от меценатов направят во все муниципальные образования Тверской области. Ребятам самых разных возрастов передают игры и игрушки, в том числе развивающие, реабилитационное оборудование, коляски и кроватки для малышей, детское питание и многое другое.

Губернатор Игорь Руденя считает: в Тверской области в рамках Десятилетия детства необходимо уделять большее внимание детям, нуждающимся в особой поддержке.

В Тверской области ведется работа по устройству сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие и опекунские семьи. В 2019 году заложено более 664 млн рублей на поддержку таких семей.

Одна из мер социальной помощи – ежемесячная выплата в размере более 12 тыс. рублей на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью. В регионе такую поддержку получают более 1350 семей. Такая же сумма каждый месяц выплачиваются на содержание детей, воспитывающихся в семье опекуна – это около 2200 детей-сирот. Кроме того, приемным родителям предусмотрена ежемесячная выплата-вознаграждение в объеме 2500 рублей.

При любой форме устройства в семью ребенка, лишенного родительского попечения, выплачивается единовременное пособие из федерального бюджета в размере 17479 рублей. При устройстве в семью ребенка с инвалидностью, ребенка в возрасте старше 7 лет или нескольких детей – братьев или сестер – пособие составляет 133559 рублей. В этом году такие выплаты назначены более 100 семьям.

Поддержка семей – часть мероприятий «демографического пакета», предложенного к реализации Президентом России Владимиром Путиным. В рамках национального проекта «Демография» в Тверской области осуществляются ежемесячные выплаты в размере 10710 рублей в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. В 2019-м региону из федеральной казны на эти цели предусмотрено свыше 511 млн рублей.

Одно из направлений работы – обеспечение жильем многодетных семей. В этом году выделено 30 млн рублей на обеспечение жильем многодетных семей с невысокими доходами.

В регионе принято решение продлить программу ежемесячных выплат семьям на третьего и последующих детей до 2021 года включительно. В 2019-м объём финансирования этого направления – порядка 910 млн рублей.

По инициативе Губернатора Игоря Рудени с января 2019 года многодетные семьи Верхневолжья освобождены от платы за вывоз ТКО. Весной было принято решение о предоставлении молодым семьям, где родился или усыновлён ребёнок, единовременной выплаты на частичное погашение ипотечного кредита. В октябре в регионе начали вручать подарки новорождённым, в набор входят 58 предметов, необходимых для ухода за младенцем.

С 2020 года в Верхневолжье начнут действовать новые формы поддержки семей с детьми. Это предоставление субсидий для семей с 5 и более детьми на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных от уплаты транспортного налога на одну легковую машину, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет также предоставляться единовременная выплата на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

Пресс-служба Правительства Тверской области