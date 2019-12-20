На Губернаторской новогодней ёлке детей Тверской области ждёт ледовое шоу и интерактивная программа

Сегодня, 29 декабря, в Твери состоится Губернаторская новогодняя ёлка, на которую приглашены 1500 детей из разных уголков Верхневолжья. Мероприятие посетят воспитанники социально-реабилитационных центров, детских домов, школ-интернатов, дети из многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации, дети с инвалидностью. А также победители и призёры научных, творческих, технических, культурных и спортивных конкурсов, ученики православных школ и гимназий, лидеры детских общественных объединений.

Поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одарённых, активных ребят – одно из важнейших направлений в социальной и демографической политике Тверской области.

«Подрастающему поколению необходимо уделять особое внимание, это наша самая главная инвестиция в будущее», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Новогоднее представление пройдёт в спортивном комплексе «Юбилейный». Дети увидят ледовое шоу «Ледяной фабрики» Ирины Слуцкой «Сон в новогоднюю ночь». Режиссёр-поставщик шоу – мастер спорта международного класса Жанна Воробьёва. На лёд выйдут мастера спорта, победители всероссийских и международных соревнований Елисей Иванов, Александра Великова, Вероника Преображенская, Константин Фролов и многие другие.

До начала ледового шоу детей ждёт развлекательная программа в холлах первого и второго этажей – интерактивные и фольклорные игры, творческие мастер-классы, ростовые куклы, аквагрим, тематические выставки и многое другое.

По завершении мероприятия каждому ребёнку будет вручён сладкий новогодний подарок.

21 декабря более 5 тысяч детей и взрослых из разных районов Тверской области посетили ледовое шоу заслуженного мастера спорта России, Олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Три выступления в Твери были организованы при поддержке Губернатора Тверской области Игоря Рудени. Гостями сказочного ледового шоу стали многодетные семьи, воспитанники социальных учреждений, представители общественных организаций из всех муниципальных образований региона.

В прошлом году жителям Верхневолжья перед новогодними и рождественскими каникулами были представлены ледовые спектакли с участием звезд фигурного катания – детский спектакль «Новые Бременские музыканты на льду» и программа «Вместе и навсегда».

Главные роли в них исполнили бронзовый призер Олимпийских Игр, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Оксана Домнина и Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров.

Пресс-служба Правительства Тверской области