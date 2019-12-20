Представители Тверской области могут рассказать о своих инициативах на Всероссийском конкурсе проектов военно-исторической тематики

Российское военно-историческое общество объявило о старте Всероссийского конкурса проектов военно-исторической тематики. Конкурс призван поддержать лучшие инициативы, направленные на сохранение военно-исторического наследия нашей страны. Заявки принимаются до 15 февраля 2020 года.

К участию приглашаются общественные и автономные некоммерческие организации, общества с ограниченной ответственностью, бюджетные и казенные учреждения, а также индивидуальные предприниматели.

Конкурс проводится в нескольких номинациях: проекты в сфере военно-исторической науки; музейно-выставочные и экспозиционные проекты; военно-патриотическое воспитание в рамках детских военно-исторических лагерей; военно-исторические фестивали; поисковые и военно-археологические экспедиции.

Итоги конкурса будут подведены до 10 апреля 2020 года и опубликованы на сайте Российского военно-исторического общества. Подробная информация – на сайте https://www.конкурсрвио.рф/.

Одним из знаковых проектов Тверской области является Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Вахта Памяти организована Российским военно-историческим обществом (РВИО) и Правительством Тверской области при поддержке Минобороны и Минкультуры России.

«Высокий статус этого мероприятия свидетельствует о том, что память о Великой Отечественной войне, признательность поколению победителей за их беспримерный подвиг является мощным объединяющим началом для жителей разных регионов и государств, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Участвуя в поисковой работе, представители молодого поколения принимают эстафету исторической памяти, учатся тому, насколько важно беречь мир».

В 2019 году с 8 по 22 июня участники экспедиции подняли останки более 240 красноармейцев, найдено 15 и прочитано 9 медальонов. Поисковые работы проходили на местах кровопролитных боев у деревень Полунино, Есемово, Зеленкино и других населенных пунктов. Событие объединило более 550 человек из России, Казахстана и Беларуси.

В ходе экспедиции отрядом «Память 29-й армии» из Ржева в окрестностях деревни Медведево подняты обломки советского пикирующего бомбардировщика Пе-2. Рядом с местом крушения удалось обнаружить останки двоих летчиков.

Всего за четыре года работы экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в Тверской области в ней приняли участие более 2000 поисковиков из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Подняты останки 1330 павших красноармейцев. Установлены имена более 90 защитника Отечества. Лагерь «Ржев. Калининский фронт» стал образцово-показательным для всех региональных Вахт Памяти, проводимых на территории России.

С 2019 года постоянный лагерь экспедиции работает вблизи будущего мемориала Советскому солдату, который создается в Ржевском районе и будет открыт в 2020 году, в год 75-летия Великой Победы. Это будет единственный масштабный памятник советскому солдату на территории современной России.

Пресс-служба Правительства Тверской области