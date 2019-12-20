Журналист из Тверской области стал победителем Всероссийского конкурса «В фокусе - детство»

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подвёл итоги X Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе - детство». Победителем в номинации «11 цифр доверия» стал представитель Тверской области Игорь Докучаев, корреспондент газеты «Московский комсомолец в Твери», входящей в холдинг ГАУ «РИА «Верхневолжье».

«Журналистика - это особая профессия, с повышенной ответственностью, общественным значением и влиянием. Сегодня СМИ являются одним из важнейших институтов развития общества», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Тверская область вошла в число лидеров конкурса по количеству участников: в адрес регионального комитета конкурса поступила 21 заявка, на федеральный этап было допущено 8 работ от тверских журналистов.

Всего на федеральный этап конкурса поступило 445 работ из 75 субъектов РФ. Победителями стали 28 журналистов из 24 российских регионов, ещё 7 работ отмечены специальными дипломами.

Конкурс проводился по номинациям: «Планета «Семья», «Дорогой безграничных возможностей», «Работа над ошибками», «Я – родитель», «11 цифр доверия», «Жизнь замечательных семей», «Право голоса».

Ключевая цель мероприятия – привлечение внимания общества к решению проблем детского и семейного неблагополучия, освещение проблем детей-сирот, пропаганда и укрепление семейных ценностей, ответственного родительства.

В Тверской области ведется работа по устройству сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие и опекунские семьи. На 2019 год было заложено более 664 млн рублей на поддержку таких семей.

Одна из мер социальной помощи – ежемесячная выплата в размере более 12 тыс. рублей на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью. В регионе такую поддержку получают более 1350 семей. Такая же сумма каждый месяц выплачиваются на содержание детей, воспитывающихся в семье опекуна – это около 2200 детей-сирот. Кроме того, приемным родителям предусмотрена ежемесячная выплата-вознаграждение в объеме 2500 рублей.

При любой форме устройства в семью ребенка, лишенного родительского попечения, выплачивается единовременное пособие из федерального бюджета в размере 17479 рублей. При устройстве в семью ребенка с инвалидностью, ребенка в возрасте старше 7 лет или нескольких детей – братьев или сестер – пособие составляет 133559 рублей. В этом году такие выплаты назначены более 100 семьям.

Поддержка семей – часть мероприятий «демографического пакета», предложенного к реализации Президентом России Владимиром Путиным. В рамках национального проекта «Демография» в Тверской области осуществляются ежемесячные выплаты в размере 10 710 рублей в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. В 2019-м региону из федеральной казны на эти цели предусмотрено свыше 511 млн рублей.

Одно из направлений работы – обеспечение жильем многодетных семей. В этом году было выделено 30 млн рублей на обеспечение жильем многодетных семей с невысокими доходами.

В регионе принято решение продлить программу ежемесячных выплат семьям на третьего и последующих детей до 2021 года включительно.

По инициативе Губернатора Игоря Рудени с января 2019 года многодетные семьи Верхневолжья освобождены от платы за вывоз ТКО. Весной было принято решение о предоставление молодым семьям, где родился или усыновлён ребёнок, единовременной выплаты в размере 200 тыс. рублей на частичное погашение ипотечного кредита. В октябре в регионе начали вручать подарки новорождённым.

С 2020 года в Верхневолжье начнут действовать новые формы поддержки семей с детьми. Это предоставление субсидий для семей с 5 и более детьми на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных от уплаты транспортного налога на одну легковую машину, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет также предоставляться единовременная выплата на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

Для укрепления института семьи, ценностей материнства, отцовства и детства, повышение статуса многодетной семьи в Тверской области создано Министерство демографической и семейной политики.

Пресс-служба Правительства Тверской области