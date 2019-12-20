Более 1000 жителей Тверской области предпенсионного возраста прошли профессиональное обучение в 2019 году

В 2019 году более 1000 жителей Тверской области предпенсионного возраста прошли профобучение а рамках национального проекта «Демография» при содействии региональной службы занятости. Повышение профессиональных компетенций для обеспечения трудоустройства населения Тверской области – одна из задач, обозначенных Губернатором Игорем Руденей в сфере занятости.

Гражданам было предложено более 100 направлений для обучения: развитие профессиональных компетенций в IT-технологиях, сфере транспортных профессий, торговли и услуг, управления персоналом и бухгалтерии, а также безопасности жизнедеятельности с учетом требований современной производственной среды.

Обучающиеся получили дополнительную к основной профессию, повысили квалификацию, получили компетенции в целях самореализации в новом виде деятельности.

В частности, сотрудники ООО «Издательско-полиграфический комплекс Парето-Принт» прошли переобучение для работы на новом технологическом оборудовании на производственной линии упаковки печатной продукции.

Почти 95% прошедших в этом году обучение граждан предпенсионного возраста сохранили свою занятость либо уже получили новое рабочее место и продолжают успешно трудиться.

С 2020 года категория граждан, имеющих возможность через службу занятости пройти обучение, расширяется. Жители региона в возрасте 50+ получат возможность улучшить свои знания и приобрести новые компетенции.

Также с 2020 года служба занятости будет проводить обучение в рамках еще одного федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Цель обучения – повышение конкурентоспособности на рынке труда и повышение профессиональной мобильности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста.

Пресс-служба Правительства Тверской области