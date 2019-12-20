В Тверской области открылся Центр опережающей профессиональной подготовки

Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) начал работу в Тверской области. Учреждение создано в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». В центре создана современная инфраструктура для профориентационных мероприятий, повышения квалификации и переподготовки специалистов: лекторий, коворкинг, медиазона, компьютерный класс, аудитории-трансформеры, зона проектной деятельности.

Центры опережающей профессиональной подготовки создаются в регионах по поручению Президента РФ Владимира Путина для проведения мероприятий, направленных на профессиональное образование граждан.

«Сегодня наша главная задача в сфере профобразования – обеспечить обучение востребованных на рынке труда специалистов. В Тверской области должна быть создана единая система профориентации, обучения, прохождения практики, обеспечения рабочими местами и закрепления кадров», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Тверская область вошла в число 14 субъектов Российской Федерации, получивших федеральную поддержку на создание центров опережающей профессиональной подготовки в 2019 году. Общий размер финансирования проекта составляет 55,7 млн рублей, из которых свыше 54 млн рублей – средства федерального бюджета.

Региональный центр опережающей профессиональной подготовки создан на базе Тверского политехнического колледжа. Функциональные зоны позволяют создать условия для работы в командах и демонстрации результатов работы над проектами. Пространства также могут использоваться как коллективный офис с гибкой организацией рабочего пространства.

В аудиториях-трансформерах установлены виртуальные тренажеры, составляющие «Калейдоскоп профессий» и позволяющие проводить различные профориентационные мероприятия для школьников, а также представителей старшего поколения, людей, ищущих работу.

В настоящее время в Верхневолжье в рамках модернизации системы профессионального образования создается 10 производственно-образовательных кластеров: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластер по отраслям «Образование» и «Социальная работа», кластер развития промышленного производства.

Они станут площадкой взаимодействия органов государственной власти, колледжей, вузов и предприятий, организаций различных форм собственности. Кластерный подход позволит готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.

Изменяется подведомственность профессиональных образовательных учреждений Тверской области в целях совершенствования системы подготовки кадров для экономики Верхневолжья. С 2020 года учебные заведения профобразования закрепляются за региональными отраслевыми Министерствами. Ранее все колледжи находились в ведении Министерства образования региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области