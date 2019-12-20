Государственные учреждения культуры Тверской области приглашают на новогодние представления

В декабре – январе в государственных учреждениях культуры Тверской области проходят новогодние представления. Гостей ждут мероприятия у ёлки и спектакли.

В Тверской филармонии 28-29 декабря в 10:00 и 12:00 пройдёт музыкальная сказка «Морозко». Также 2-6 января в 11:00 и 13:00, 7 января в 13:30, 8 января в 11:00. Взрослых филармония приглашает на концертную программу «В новый год с музыкой NON-STOP» 28 и 29 декабря, 3-9 января в 17:00.

Тверской театр кукол представит спектакль «Чудеса под Новый год» 28-29 декабря 11:00 и 14:00, 30 декабря в 10:00 и 12:30, 31 декабря в 11:00, 2-8 января в 11:00 и 14:00.

Тверской областной академический театр драмы подготовил для детей спектакль «Золушка» и новогоднее поздравление Деда Мороза у ёлки. Юных зрителей ждут 28-29 декабря в 11:00 и 15:00, 2-8 января в 11:00.

В программе для взрослых 30 декабря – 8 января – лучшие спектакли театра. Полная афиша размещена на официальном сайте учреждения.

Новогоднее представление «Волшебный снег» в Тверском ТЮЗе будет идти 28-30 декабря в 10:00, 12:30, 15:00, а также 2-11 января в 12:00 и 15:00.

Рождественскую историю «Бык, осёл и звезда» покажут 28-29 декабря, 3,8 января в 18:00. 5 января на сцене ТЮЗа выступит Патриарший хор Данилова монастыря.

Тверской областной дом народного творчества приглашает на новогоднюю игровую программу для всей семьи с Дедом Морозом и Снегурочкой «Тайны волшебного посоха», а также спектакль по мотивам русских народных сказок «Заколдованное перо». Показы состоятся 28-29 декабря, 4-5 января в 11:00 и 14:00, 6 января в 11:00.

Областной дом культуры «Пролетарка» ждёт юных жителей региона на новогоднее представление «Снежная королева» 28-30 декабря, 2-4 января в 11:00 и 14:00.

Пресс-служба Правительства Тверской области