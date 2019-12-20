В Тверской области открылся новый музей «Торжокских золотошвей»

27 декабря в Торжке Тверской области открылся новый музей фабрики «Торжокские золотошвеи». В экспозицию вошло несколько тысяч экспонатов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, открытие новых объектов туристического показа повышает привлекательность региона.

«Туристическая отрасль сегодня является самым комплексным инструментом развития региональной экономики. Развивая туризм, мы преображаем свои муниципалитеты, малые города, исторические места», - считает Игорь Руденя.

Бренд новоторжского золотного шитья является одним из самых узнаваемых народных промыслов России. «Торжокские золотошвеи» - единственное в России предприятие, которое сохраняет и развивает искусство ручной золотной и серебряной вышивки с тысячелетней историей в производственных масштабах.

Уникальная экспозиция нового музея рассказывает об истории и традициях новоторжской ручной золотной вышивки, подтверждаемой с XII века архивными документами и артефактами археологических раскопок, производимых на территории города Торжка и других городов России.

Для богатых купцов и бояр новоторжские мастерицы расшивали золотом и серебром различные предметы обихода и одежды (пояса, сапоги, кошельки, различные детали праздничных костюмов). О славе новоторжских вышивальщиц и уровне их мастерства свидетельствуют многочисленные заказы, поступавшие от императорского двора.

Во время экскурсии посетители смогут принять участие в мастер-классе и своими руками изготовить сувенир на память об удивительном путешествии в историю новоторжской золотной вышивки.

Пресс-служба Правительства Тверской области