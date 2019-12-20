Игорь Руденя поставил перед главами муниципальных образований Тверской области задачи на 2020 год

27 декабря Губернатор Игорь Руденя провел совещание с руководителями муниципальных образований Тверской области, где были подведены итоги работы в 2019-м и определены ключевые задачи на 2020 год.

В 2019 году в Тверской области наряду со всей страной началась масштабная реализация национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметил Игорь Руденя, все муниципальные образования тверского региона активно включились в эту работу.

«Успех нацпроектов в Тверской области определяется нашей общей командной работой и личной ответственностью каждого руководителя за достигнутый результат. Сегодня благодаря Президенту у нас достаточное финансирование и наша задача созидать, создавать условия для развития региона, реализовывать все мероприятия, все планы по каждому объекту, уверенно двигаться вперёд», - сказал Игорь Руденя.

Участие в национальных проектах позволило обеспечить положительную динамику развития региона, значительно расширены меры поддержки семей с детьми, увеличены объёмы работ по ремонту дорог, созданию комфортной городской среды, формированию современной инфраструктуры в образовании, здравоохранении и коммунальном комплексе.

Мероприятия по реализации национальных проектов будут продолжены в следующем году. В том числе, в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» - это строительство детских садов и школ в Твери, Старице, Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, Торопце, посёлке Ривицкий Максатихинского района, Эммаус и Бурашево Калининского района.

Демографическое развитие региона Игорь Руденя назвал ключевым приоритетом. Для реализации системной поддержки семьи и детства в Тверской области в этом году создано Министерство демографии и семейной политики. С 2020 года начнёт действовать новый комплекс мер для многодетных семей: субсидии на приобретение автомобиля, освобождение от уплаты транспортного налога, выплаты на приобретение школьной формы и другие.

Увеличение рождаемости и снижение смертности - главные задачи национального проекта «Здравоохранение». С 2020 года начнётся реализация трёхлетней программы развития отрасли. В муниципалитетах будут созданы филиалы ведущих медицинских учреждений – областной клинической больницы и перинатального центра, планируется строительство новых медицинских учреждений, модернизация действующих медицинских объектов.

«На основании предложений тверского региона Президентом и Правительством РФ принято решение о программе реновации в системе здравоохранения. Теперь нам важно использовать то, что мы сами и инициировали», - сказал Игорь Руденя.

Трёхлетняя программа принята и в дорожной отрасли, акцент сделан на местные дороги. В текущем году в Тверской области было отремонтировано более 550 км дорог, что 1,5 раза выше показателей 2018 года.

В 2019 году началось внедрение новой модели общественного транспорта на территории тверской агломерации - Твери и Калининском районе. Новые автобусы по новой маршрутной схеме начнут курсировать с 3 февраля 2020 года. Эта модель затем будет распространена во всех муниципальных образованиях.

В Адресную инвестиционную программу Тверской области на 2020 год вошло 69 объектов в 24 муниципалитетах. Объём средств на её реализацию увеличен в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом и почти в 9 раз по сравнению с 2016 годом. Общий объём финансирования составит более 7,4 млрд рублей.

Как отметил Губернатор, муниципалитеты должны принимать участие во всех региональных проектах развития. Особого внимания требует сельские территории.

Со следующего года в стране начнётся реализация федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Вопрос обсуждался на заседании Государственного Совета по вопросам государственной аграрной политики, которое 26 декабря провёл Владимир Путин.

В рамках программы средства будут направляться на развитие жилищного строительства и благоустройства на сельских территориях, рынка труда на селе, инженерной и транспортной инфраструктуры.

«Очень важно сделать аналогичную региональную программу вместе с главами муниципалитетов по каждому сельскому поселению, чтобы везде были дороги, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, клубы, школы – это всё то, что нам только своими деньгами так комплексно не поднять», - сказал Игорь Руденя.

В сфере АПК в этом году было заключено крупнейшие в истории Верхневолжья инвестиционное соглашение по строительству в Кашинском городском округе современных высокотехнологичных молочно-товарных ферм и молокоперерабатывающего предприятия. Также планируется к реализации новый инвестиционный проект компании «Коралл»: создание высокотехнологичного мясоперерабатывающего комплекса, цеха по производству комбикормов селекционно-генетического центра.

По словам Игоря Рудени, в текущем году в регионе произошла перезагрузка всей системы развития малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий и инвестиционных проектов. Введение с 1 января 2020 года новых инструментов поддержки бизнеса, включая создание инновационно-промышленных парков, по словам Игоря Рудени, даёт дополнительные возможности для привлечения инвесторов, открытия новых предприятий и модернизации производств.

Губернатор подчеркнул, 2020 год должен стать периодом ещё более результативной работы на каждой территории.

Глава региона также отметил значимость предстоящего года – в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Самое пристальное внимание необходимо уделить участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Ключевым событием Года памяти и славы станет открытие Ржевского мемориала Советскому солдату.

Пресс-служба Правительства Тверской области