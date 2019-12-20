В Тверской области наградили лучших молодых ученых Верхневолжья

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В Тверской области наградили победителей регионального конкурса «Лучший молодой ученый». Конкурс направлен на популяризацию научных достижений, поддержку молодых людей, ведущих активную исследовательскую деятельность.
Конкурс «Лучший молодой ученый» – один из шагов в решении поставленной Губернатором Игорем Руденей задачи о разработке стратегии научно-технического и инновационного развития региона.
«Важно, что исследования научного сообщества направлены на решение задач, значимых не только для нашего региона, но и всей страны», – считает Игорь Руденя.
Участниками конкурса стали ученые Тверской области, студенты, аспиранты и сотрудники вузов до 40 лет. Конкурс проводился по следующим направлениям: физико-технические науки, естественные науки, гуманитарные и общественные науки.
Свои проекты на конкурс представили 9 участников. В итоге победителем по направлению «Физико-технические науки» среди аспирантов и соискателей стала Юлия Павлова (Тверской государственный технический университет), среди сотрудников без ученой степени – Константин Сидоров (ТГТУ), среди студентов – Мария Судакова (Тверская государственная сельскохозяйственная академия).
В номинации «Естественные науки» лучшим среди аспирантов и соискателей стал Денис Моисеев (Тверской государственный медицинский университет), среди сотрудников без ученой степени – Артем Морозов (ТГМА), среди студентов – Ольга Пельтихина (ТГМА).
По направлению «Гуманитарные и общественные науки» среди аспирантов и соискателей победителем признана Анастасия Кудина (Тверской государственный университет), среди сотрудников без научной степени – Ольга Новоселова (ТГСХА), среди студентов – Ольга Савельева (ТвГУ).
Участники торжественной церемонии также обсудили вопросы межвузовского взаимодействия, проведения научного форума на территории региона, дальнейшей поддержки молодых ученых Верхневолжья.
Пресс-служба Правительства Тверской области