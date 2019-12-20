Игорь Руденя провёл предновогоднюю встречу с ветеранами Великой Отечественной войны





27 декабря Губернатор Игорь Руденя в Правительстве Тверской области провёл традиционную предновогоднюю встречу светеранами Великой Отечественной войны.

2020 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Тверская область уже начала подготовку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы хотели бы с вами посоветоваться по этому вопросу, что, по вашему мнению, было бы правильным и необходимым ещё добавить в план мероприятий. Нам очень важно, что вы у нас есть. Дорого и ценно и то, что вы делаете по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Поверьте, мы стараемся быть достойными продолжателями ваших дел», - обратился к ветеранам Губернатор Игорь Руденя.

Главным событием юбилейного 2020 года станет торжественная церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Игорь Руденя сообщил, что сегодня идёт активная работа по созданию мемориала, на начало следующего года уже запланирована установка памятника на монумент.

«Для нас наступающий год очень важен. Уверен, что 9 мая 2020 года будет одним из лучших дней в нашей жизни», - сказалветеран Спартак Сычёв.

Также на встрече шла речь о сохранении в Верхневолжьевоинских захоронений, монументов, которые уже установлены. Как отметил Игорь Руденя, этому вопросу в настоящее время уделяется пристальное внимание. Губернатор рассказал ветеранам, что в регионе стартовал проект по созданию 3D-моделей каждой скульптуры, которые позволят восстановить все памятники, посвящённые войне, из современных долговечных материалов.

В 2020 году планируется провести обследование и создать 3D-модели высокого разрешения для 56 объектов, находящихся в аварийном состоянии. К 2024 году запланирована подготовка трехмерной модели всех 384 объектов.

Среди других тем разговора - медицинское обслуживание ветеранов, вопросы демографии, благоустройство городов и районов, развитие инфраструктуры.

«Дороги становятся лучше. И это не только я сказал, а люди, которые со мной общаются, которые со мной рядом живут», - поделился участник Великой Отечественной войны Фёдор Бирюков.

Все вопросы, возникающие у участников Великой Отечественной войны, находятся на личном контроле профильных министров, которые также присутствовали на встрече. В том числе вопрос, связанный с транспортным обслуживаем. Игорь Руденя поручил Министру социальной защиты населения проработать дополнительные льготы для этой категории граждан.

В завершении разговора за чашкой чая Игорь Руденя поздравил ветеранов с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелал крепкого здоровья.



Пресс-служба Правительства Тверской области