Cпасатели Верхневолжья в свой профессиональный праздник исполнилиновогоднюю мечту юного жителя Тверской области Глеба Праволюбова





27 декабря, в День спасателя, сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области и регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей исполнили главное новогоднее желание 6-летнегоГлеба Праволюбова.

Мальчик мечтал познакомиться с профессией пожарного и спасателя. Письмо Глеба было размещено на «Ёлке желаний», которая работала на стенде благотворительного проекта «Мечтай со мной» в рамках Международного форума добровольцев в Сочи со 2 по 5 декабря 2019 года.

Сегодня мечта Глеба исполнилась - его пригласили на экскурсию в пожарно-спасательную часть № 4 Твери. Там ребёнок познакомился с историей пожарного дела тверского региона, узнал, как устроена пожарная часть, какими средствами пользуются в своей работе спасатели,посиделв кабине аварийно-спасательной машины.

В новогодние дни в Тверской области исполнятся желания и других детей.

26 декабря Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в новогодней акции «Елка желаний» в рамках заседания Госсовета в Кремле, которое провел Президент России Владимир Путин.

Игорь Руденя снял несколько шаров с пожеланиями юных жителей Верхневолжья. Среди них – интерактивная кукла, машина на аккумуляторе, детский спортивный комплекс для занятий дома, бизиборды, робот на пульте управления.

«Уверен, что в ближайшие дни мы реализуем желания юных жителей Верхневолжья, которые нам достались», - отметил Игорь Руденя.

В 2018 году мечты детей из Верхневолжья также были исполнены в рамках акции «Елка желаний».

В январе 2019-го на авиабазе «Хотилово-2» в Тверской области воплотилось заветное желание 11-летнего жителя региона Максима Боброва. Вместе с Губернатором Игорем Руденей и руководством военной части Максим увидел взлет самолетов, осмотрел снаряжение, в котором летчики поднимаются в воздух, а также тренажер для обучения пилотов.

4-хлетний Леша Лункин благодаря «Елке желаний» встретился с настоящим художником. В Тверском областном художественном училище имени Венецианова занятие для мальчика провела народная художница России Людмила Юга.

Еще одна юная жительница региона, 6-летняя Алена Зайцева, мечтала о посещении циркового представления всей семьей. В итоге девочка не только увидела яркое шоу, но и побывала за кулисами цирка.

Всероссийская благотворительная новогодняя акция «Елка желаний» организована проектом «Мечтай со мной», который реализует платформа «Россия – страна возможностей».

По всей стране установлены новогодние елки с заветными пожеланиямиот сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят в трудной жизненной ситуации. Исполнить мечты может любой неравнодушный гражданин.



Пресс-служба Правительства Тверской области