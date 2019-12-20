41 новый служебный автомобиль передан подразделениям ГИБДД и участковым Тверской области





27 декабря, в преддверии Нового года, Губернатор Игорь Руденя вручил сотрудникам подразделений Госавтоинспекции и межмуниципальных отделов полиции Тверской области ключи от 41 новой служебной машины. 25 автомобилей марки «Шкода-Октавиа»поступили по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Сегодня мы получаем по федеральной программе новый транспорт. Очень важно, что мы видим внимание к работе органов внутренних дел. Уверен, что благодаря новому транспорту ускорится время прибытия нарядов к месту происшествий, улучшится качество несения службы. Любое получение нового материально-технического обеспечения поднимает боевой дух личного состава. Хочу поблагодарить всех присутствующих за успешное несение службы на территории тверского региона», - сказал Игорь Руденя.

Также вручены ключи от 11 автомобилей «УАЗ-Патриот» и 5 автомобилей Газ-32215.

Новый спецтранспорт пополнил автопарк Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области, отдельного специализированного батальона ДПСГИБДД УМВД России по Тверской области, оперативной роты ДПС по городу Твери, Управления МВД России по городу Твери, межмуниципальных отделов «Бежецкий», «Вышневолоцкий», «Западнодвинский», «Кашинский», «Нелидовский», «Ржевский», «Торжокский», «Удомельский», а также Бологовского и Калининского районов.

Оснащение автомобилями органов МВД врайонах области позволит повысить эффективность работы участковых уполномоченных полиции и оперуполномоченных полиции по выявлению, пресечению,расследованиюи раскрытию правонарушений на территории региона, обеспечить общественную безопасность жителей.

Всего за три года подразделениям полиции Тверской области передано 163 автомобиля.



Пресс-служба Правительства Тверской области