Игорь Руденя вручил представителям муниципалитетов и руководителям учреждений Тверской области ключи от 54 единиц нового автотранспорта





27 декабря в Твери состоялась торжественная церемония вручения специального автотранспорта учреждениям образования, здравоохранения, лесной отрасли региона, подразделениям МЧС, волонтёрскому ресурсному центру в сфере безопасности. Ключи от машин представителям муниципалитетов и организаций передал Губернатор Игорь Руденя.

«Новый транспорт поступил в наш регион благодаря реализации национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным. Новая техника – это не только укрепление материально-технической базы. Вся она будет направлена на решение ключевых задач в здравоохранении, образовании, обеспечении безопасности граждан», - сказал Игорь Руденя.

23 новых школьных автобуса («ПАЗ», «КАВЗ», «Газель») переданы в 21 муниципальное образование. Транспорт оснащен трансляционным громкоговорящим устройством, кнопками «сигнал водителю», ремнями безопасности, проблесковыми маячками, системой ГЛОНАСС, позволяющей следить за движением автобусов в режиме онлайн, установлены цифровые тахографы, которые ведут учет времени пути и отдыха водителя, имеются огнетушители, медицинские аптечки. На приобретение автобусов из федерального бюджета было направлено 51,5 млн рублей.

Также в муниципалитеты переданы 17 машин скорой помощи «Форд Транзит» классов «С» и «В». Транспорт оснащён современным диагностическим оборудованием и имеет высокую проходимость, что позволит обеспечить доступность медицинских услуг для жителей сёл и деревень. Машины предназначены для Тверской станции скорой медицинской помощи, Бежецкой, Вышневолоцкой, Зубцовской, Калязинской, Кимрской, Конаковской, Кувшиновской, Нелидовской, Пеновской, Ржевской, Селижаровской ЦРБ. Кроме того, переданы два передвижных лечебно-диагностических медицинских комплекса, которые поступят в Кимрскую и Торжокскую ЦРБ.

Для мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов», входящего в национальный проект «Экология», приобретено и передано 6 единиц техники для тушения лесных пожаров, проведения работ по лесовосстановлению и лесоразведению. Машины поступят в филиалы лесопожарного центра Максатихи, Осташковского городского округа, Калининского района.

Главному управлению МЧС России по Тверской области и аварийно-спасательной службе региона переданы ключи от пяти автомобилей: двух пожарных автоцистерн, двух оперативных автомобилей и автомобиля взрывотехники.

Ещё один аварийно-спасательный автомобиль поступит в ресурсный центр по добровольчеству в сфере безопасности, созданный в Тверской области в рамках национального проекта «Образование». Техника предназначена для проведения практических занятий по подготовке волонтеров – спасателей.

Ранее Игорь Руденя вручил сотрудникам подразделений Госавтоинспекции и межмуниципальных отделов полиции Тверской области ключи от 41 новой служебной машины. 25 автомобилей поступили по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Пресс-служба Правительства Тверской области