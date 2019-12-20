Игорь Руденя выразил соболезнования коллегам, родным и близким Галины Волчек

Губернатор Игорь Руденя в связи с уходом из жизни художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек выразил соболезнования родным и близким Галины Борисовны, директору «Современника» Игорю Попову, коллективу театра.

«Это невосполнимая утрата для театрального мира и всей отечественной культуры. Галина Борисовна была яркой личностью, выдающимся режиссером, актрисой и замечательным педагогом. Она обладала уникальным даром объединять вокруг себя таких же талантливых творческих людей, создавать на сцене театра и в кино работы, которые неизменно встречали признание и любовь зрителей, входили в золотой фонд культурного наследия России. Для многих поколений Галина Борисовна Волчек навсегда останется человеком-эпохой, примером верности великим традициям отечественного искусства. Светлая память о ней будет жить в наших сердцах, навсегда сохранится в истории России», - говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Галина Волчек - советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог. Вместе с актером Олегом Ефремовым основала московский театр-студию «Современник».

Галина Волчек удостоена звания народной артистки СССР. Галина Борисовна - кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственной премии СССР, Премии Президента РФ, Герой Труда Российской Федерации.