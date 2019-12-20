1 января – Новый год

Дорогие жители Тверской области!

Примите самые искренние и теплые поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!

2020 год войдёт в историю России как год начала реализации масштабных национальных проектов, открывающих перед нашей страной путь в будущее.

Сегодня мы можем с гордостью сказать о том, что Тверская область внесла достойный вклад в решение общенациональных задач, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Это результат нашей общей работы, ответственности за будущее своей земли, заботы о родных и близких людях.

Скоро мы соберёмся в семейном кругу, чтобы встретить любимый и долгожданный праздник. Мы будем обсуждать планы и надежды, связанные с 2020 годом. Хотя эти ожидания у каждого человека свои, всех нас объединяет стремление трудиться ради достойного будущего Верхневолжья и всей нашей Родины. Уверен, что нам всё по силам, потому что мы единый и трудолюбивый народ, наследники великой культуры и героической истории.

Пусть 2020 год, год 75-летия Великой Победы, Год памяти и славы станет для нашей страны и тверской земли временем новых побед и свершений.

Пусть дни новогодних и рождественских праздников будут наполнены теплотой домашнего уюта, улыбками родных людей, особым чувством единения и ожидания радостных событий. Желаю вам и вашим близким радости и счастья, согласия и взаимопонимания, здоровья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые жители города Твери и Тверской области!

Дорогие земляки!

Примите мои самые искренние и теплые поздравления с наступающим Новым годом и Светлым праздником Рождества Христова!

Пусть радостные события уходящего года найдут продолжение в новом году. Пусть 2020 год будет успешным для вас и ваших близких, а удача сопутствует в добрых делах и начинаниях! От всей души желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, исполнения всех ваших заветных желаний, ярких и счастливых моментов!

Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Светлана Максимова.