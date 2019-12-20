Жители Тверской области предпочитают безналичную оплату

Держателями платёжных карт в Тверской области за девять месяцев 2019 года совершено более 120 млн операций, что на четверть превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

Только в предприятиях торговли и услуг Тверской области с помощью платёжных карт совершено более 101,7 млн операций на сумму 82 млрд рублей. Средняя сумма покупки составила 805 рублей.

Как отмечают в Отделении Тверь ГУ Банка России по ЦФО, количество и объём операций оплаты товаров и услуг, совершенных в регионе с использованием платёжных карт, увеличился на 32% и 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общего оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг, составившего за 9 месяцев текущего года 229,4 млрд рублей, 36% оплачены посредством платежных карт.

Положительная динамика инфраструктуры по приёму платёжных карт в организациях торговли и услуг сохранилась. На 01.10.2019 количество электронных терминалов, установленных для оплаты товаров и услуг, возросло по сравнению с началом года на 18,9% и составило 21,3 тыс. единиц.