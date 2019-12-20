НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ!

Уважаемые жители Конаковского района!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2020 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Новый год - самый добрый и светлый праздник, который с радостью и волнением одинаково ждут и взрослые, и дети. Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хорошее, строим планы на будущее. Подводя итоги уходящего года, хочется выразить огромную признательность жителям района, всем, кто добросовестным трудом создавал доброе имя нашего района, работал во благо его жителей. Благодарю всех за созидательный каждодневный труд, инициативу и неравнодушие к судьбе Конаковского района, за активную жизненную позицию, поддержку и понимание! Пусть новый 2020-й год принесет в дома жителей Конаковского района радость и хорошее настроение, согреет теплом и любовью. Желаю всем здоровья, удачи, достатка, мира и согласия.

С уважением, глава Конаковского района Олег ЛОбановский.

Уважаемые жители Конаковского района!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2020 годом!

Этот замечательный праздник мы всегда встречаем с радостью. Связываем с ним светлые и добрые чувства, ждем исполнения заветных желаний, подводим итоги и строим планы на будущее.

Пусть в новом году сохранятся и преумножатся достижения уходящего года, воплотятся в жизнь все намеченные идеи и планы. 2020 год станет годом успешных начинаний, будет полон сбывшихся надежд, достигнутых целей и больших открытий. Пусть в каждый дом он принесет здоровье, согласие и достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу!

Примите пожелания благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения всего самого заветного.

Доброго здоровья, благополучия и счастья в новом году!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК КОЗЛОВО!

От всего сердца поздравляем всех с двумя волшебными праздниками - с Новым годом и Рождеством!

Пускай эти светлые праздники принесут в ваш дом только радость и хорошее настроение, пускай взаимопонимание и любовь царят в вашей семье и кругу друзей, пускай улыбки не сходят с вашего лица весь этот год и пускай удача сопутствует вам во всем! С праздниками!

О. Фирсова, глава городского поселения п. Козлово.

С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!

Вот и наступает новый 2020 год! И наши сердца наполняются волшебным ожиданием чудес! Каждый, независимо от возраста, профессии, пола верит в чудо! Надеется, что в новом году будет еще лучше, еще теплее, еще счастливее! Так и должно быть. В эти последние предновогодние минуты желаем вам здорового оптимизма и веры в лучшее! Давайте в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться на завтрашний день! Пусть будут здоровы ваши дети, пусть работа будет интересной и высокооплачиваемой, пусть счастье поселится в ваших домах! С Новым годом!

Глава Первомайского сельского поселения

В.Ф.Катихина, председатель Совета депутатов Первомайского сельского поселения Н.В.Золотов.

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!

Канун Нового года – это время, когда мы ещё раз мысленно проживаем ушедший год. В эти предпраздничные дни как-то по-особенному верится в то, что наш мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. Уверена, что в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое – тепло, понимание и любовь.

Дорогие земляки! Примите самые искренние поздравления с наступающим праздником.

Пусть новый 2020 год принесет вам только радость, ощущение душевного покоя, согласие и благополучие. Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям. Желаю вам мира, терпения, добра, любви, счастья и, конечно же, здоровья!

Глава Вахонинского сельского поселения О.В.Селина.

Уважаемые жители Конаковского района

От всей души поздравляю вас с наступающим 2020 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Новый год - один из самых любимых и долгожданных праздников. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты. Новый год - это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. А Рождество Христово наполняет сердца светлыми чувствами любви, добра и милосердия.

Каждому из нас уходящий год запомнится личными успехами, сбывшимися надеждами, решением сложных вопросов. Всё, чего мы не достигли в уходящем году, обязательно свершится в новом, 2020 году. Главное - сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.

Я благодарю всех вас за активное участие в жизни нашего района, за поддержку и понимание!

В эти предпраздничные новогодние дни примите мои самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким.

Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости!

С Новым годом!

С уважением, председатель Собрания депутатов

Конаковского района Д.Е.Щурин.



Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания с наступающим

Новым годом и Рождеством!

Новый год – это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели, безудержное веселье и тихую грусть, сожаление о быстро проходящем времени и устремленность в будущее. С благодарностью, добрым словом вспомним старый год и с уверенностью заглянем в новый. Пусть наступающий год подарит вам счастье, будет спокойным и добрым, принесет достаток, здоровье и благополучие в вашу семью. Желаю вам исполнения самых заветных желаний. Пусть вам сопутствуют успех, удача, осуществятся все ваши добрые замыслы и намерения.

С уважением глава Козловского сельского поселения Е.В.Медведева.



Уважаемые жители городского поселения поселок Изоплит!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Хотим пожелать вам уверенности в завтрашнем дне, достатка в ваших семьях, мирного неба над головой.

Пусть во всех ваших начинаниях удача и везение не обходят вас стороной, душа не узнает обид и сомненья, а мечты и желания сбудутся.

Здоровья вам, мира, счастья, добра!

Глава городского поселения поселок Изоплит А.П.Лосев.

Глава администрации городского поселения поселок Изоплит А.Н.Набатчиков.



Уважаемые жители Дмитровогорского сельского поселения!

Наступает новый год – время новых надежд, успехов и побед. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам всем веры в себя и в свои силы. Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений, радует каждым своим часом и каждой минуткой, преумножая все хорошее! Желаю войти в этот новый год с чудесным позитивным настроением, чистыми помыслами. И чтобы всегда рядом были дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлекало желанных гостей. Здоровья вам, добра, благополучия! С Новым годом!

Павел Монастыршин, глава Дмитровогорского сельского поселения



Дорогие жители города Конаково!

От всей души поздравляю вас с наступающим 2020 годом!

Новый год - этот самый любимый в народе праздник. Мы всегда встречаем его со светлыми надеждами и добрыми чувствами. Сегодня мы вспоминаем самые яркие события года минувшего и строим планы на будущее. Уверен, что уходящий в историю 2019 год запомнится конаковцам периодом созиданий и реализации в нашем городе крупных инвестиционных проектов. Запомнится временем настоящих перемен и принятия смелых решений. И все наши свершения – это результат совместного труда всех жителей нашего города: строителей, энергетиков, тружеников коммунальных служб, работников культуры, социальной сферы, учителей, врачей, полицейских, предпринимателей – всех тех, кто отдает и вкладывает свои силы, свой талант и мастерство в развитие родной конаковской земли

Встречая 2020 год, хочу заверить горожан, что в новом году мы не только закрепим достигнутое, но и продолжим курс на всестороннее процветание Конакова. Вместе мы сделаем наш родной город еще краше, а жизнь каждого жителя - еще комфортнее.

В наступающем 2020 году я искренне желаю жителям города здоровья, стабильности, новых жизненных достижений.

Счастья вам, добра, личного и семейного благополучия!

И пусть сбудутся в новом году все ваши мечты!

Максим Ефимович Ли, временно исполняющий полномочия главы г. Конаково.

Уважаемые жители Конаковского района!

Примите искренние поздравления с наступающим 2020 годом и Рождеством Христовым! Новый год – наш самый любимый и сказочный праздник. Пусть он принесет в ваши дома улыбки, смех и хорошее настроение!

Не случайно в эти новогодние дни, наполненные волшебством, мы встречаемся со своими родными и близкими, дарим подарки, готовим сюрпризы. Загадываем желания и мечтаем, чтобы в наших семьях царили мир и любовь, были здоровы и счастливы дорогие нам люди, в делах сопутствовали успех и удача.

Пусть уходящий год останется в наших сердцах наполненным только добрыми и приятными воспоминаниями, а новый – начнется с чистого, снежно-белого листа. Пусть в новом году исполняются ваши самые заветные мечты. От всего сердца желаю вам удачи, веры в лучшее, надежды и простого человеческого счастья!

С уважением, глава городского поселения поселок НовозавидовскийАлександр Коршев.



Уважаемые жители Юрьево-Девичьевского сельского поселения!

От всей души поздравляем вас с любимым Новым годом и светлым Рождеством Христовым! Пусть эти праздники принесут мир и гармонию в ваш дом и много радости и счастья вашим детям!

Благодарим всех, кто своим трудом внес неоценимый вклад в развитие нашего поселения!

Пусть каждый человек обретет в этом году свое собственное счастье и семейное согласие!

От лица администрации и Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения А.Н.Лукьянов, глава поселения.

Дорогие земляки, жители Конаковского района!

Уважаемые братья и сестры!

В канун Нового, 2020 года и Рождества Христова сердечно поздравляю всех вас, желаю мира в душе, семейных радостей. Дай Господь нам многих добрых дней совместной молитвы и трудов во славу Спасителя Иисуса Христа.

В эти дни давайте не забудем о тех, кто защитил нашу Родину на фронте и в тылу, вместе позаботимся о слабых и бедных. Это будет лучшим свидетельством нашего духовного труда, стремления к социальному миру и согласию, свидетельством следования истинно христианским заветам.

Храни вас Господь и Матерь Божия!

Протоиерей Валерий ИЛЬИН, Благочинный Конаковского округа, настоятель Успенской церкви села Завидово.

Уважаемые жителиСелиховского сельского поселения!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть всё нехорошее, что было у вас в году уходящем, останется в нём, а с собой забирайте всё самое лучшее, что подарил вам этот год. Желаем всего самого хорошего. Пусть новый год подарит новые впечатления, новых друзей, счастья, удачи, здоровья и семейного благополучия вам и вашим близким.

Пусть Новый год,

что на пороге,

Войдёт в ваш дом,

как добрый друг!

Пусть позабудут к вам дорогу

Печаль, невзгоды и недуг!

Глава Селиховского сельского поселения М.В.Демидов.

Совет Депутатов Селиховского сельского поселения четвертого созыва глава администрации Селиховского сельского поселения А.В.Шегай.

От всей души поздравляю Вас С наступающим 2020 годом!

Новый год - самый добрый и любимый праздник, он объединяет людей, собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру в милосердие и человеколюбие, несет в себе ожидание чуда, торжество любви, стремление к гармонии. Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее. Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть в новом году успех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!

Глава городского поселения «Поселок Радченко» В.А.Цыганок.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Новый год - светлый и долгожданный всеми праздник. Он по душе всем, детворе и взрослым! У каждого поколения свои приятные ассоциации с этим праздником: это и подарки, и веселье, и встреча с друзьями, и повод отдохнуть, и смешные истории, и праздничный стол, и просто хорошее, приподнятое настроение.

Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. Отрадно видеть, что в нашем поселении последовательно решаются многие социальные вопросы, неуклонно растет жизненный уровень населения, а возникающие проблемы своевременно решаются. Добрым словом вспомним старый год. И с уверенностью и радостью взглянем в год новый! Пусть он всем нам подарит счастье, будет спокойным и добрым, пусть принесет много приятных и ярких моментов в личной и общественной жизни.

В эти волшебные предновогодние минуты хочется пожелать взрослого оптимизма и детской веры в то, что все с боем курантов сложится по-новому и самым удачным образом! Пусть здоровыми растут дети и радуют своим здоровьем родители. Пусть спорится работа и приносит благополучие в дом и удовлетворение в сердце. А в душе пусть правит любовь - к близким, к жизни, к миру. Желаем, чтобы это обязательно сбылось в новом году!

C уважением,

глава сельского поселения «Завидово» Дмитрий Окороков,

глава администрации сельского поселения «Завидово» Алексей Пляскин.

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с самым добрым и светлым праздником – Новым годом! Этот праздник занимает особое место в жизни каждого из нас.

Несмотря на холодное время года, это по-настоящему теплый праздник! Он согревает теплом душевного общения с близкими людьми, дарит добрые надежды. Пусть наступающий 2020 год преподносит приятные сюрпризы и радует встречами с новыми людьми. Пусть он станет годом ярких идей, знаковых событий, добрых перемен. Пусть в каждый дом он принесёт здоровье, согласие и достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу! Благополучия вам, уверенности в завтрашнем дне и исполнения желаний!

Глава Старомелковского сельского поселения В.Е.Данчев.

Уважаемые жители Конаковского района, Ручьевского сельского поселения

Примите искренние поздравления с наступающим 2020 годом и Рождеством Христовым! Новый год – праздник волшебства любимый и всеми ожидаемый. Он всегда несет в себе надежду на лучшее, надежду на хорошие перемены.

Этот замечательный праздник мы всегда встречаем с радостью. Связываем с ним светлые и добрые чувства, ждем исполнения заветных желаний. С началом января у каждого откроется белый, чистый лист жизни с новыми осуществимыми мечтами, которые воплотить в реальность Вам помогут коллеги по работе и семья. Будьте счастливы и любимы в Новом году!

Глава Ручьевского сельского поселения А.В.Земскова.

ДОРОГИЕ РЕДКИНЦЫ!

Вот и еще один год завершает свой путь по планете. В дверь уже стучится год 2020-й.

Благодарю руководителей предприятий и организаций, учреждений культуры, спортсменов, людей творческих профессий, депутатов поселкового Совета и сотрудников администрации Редкино, а также всех неравнодушных граждан за то, что благодаря нашим совместным усилиям в уходящем году наш поселок жил интересной и насыщенной событиями жизнью. Каждый из нас внес свой посильный вклад в улучшение качества жизни в нашем любимом Редкине.

В канун наступающего Нового года позвольте, дорогие земляки, всех вас поздравить с этим прекрасным и добрым праздником, пожелать крепкого здоровья и много счастливых дней в новом году! Добра и благополучия вам и вашим родным и близким!

Сергей Сергеевич ОРЛОВ, глава городского поселения поселок Редкино.

Уважаемые жители Конаковского района!

От всей души поздравляю вас с наступающим новым 2020 годом и Рождеством!

Новый год - самый добрый и любимый праздник, он объединяет людей, собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру в милосердие и человеколюбие, несет в себе ожидание чуда, торжество любви, стремление к гармонии.

Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее. Уходящий год был насыщен политическими и экономическими событиями, внёс в нашу жизнь много ярких моментов, подарил нам новые достижения и успехи. Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!

С новым, 2020 годом!

Е.В.Корнева, глава Городенского сельского поселения.

Уважаемые верующие!

В уходящем году ДЮЦ «Новая Корчева» отметил свое 25-летие. Этот год был насыщен разными позитивными событиями в жизни центра и нашего Ильинского прихода. Было организовано и проведено 10 интересных творческих проектов музыкальной, прикладной, духовно-нравственной и социально-патриотической направленности (среди них три проекта международного и всероссийского уровня). Как всегда, высокий профессиональный исполнительский уровень показывали инструментальные и хоровые коллективы в Москве, Санкт-Петербурге и во Франции. А учащиеся и педагоги дома народного творчества нашего центра провели серию блестящих выставок; и участвуя во множестве разнообразных конкурсов десятки призов, в том числе и на престижных международных конкурсах «Пасхальное яйцо» и «Красота Божьего мира». На более высоком уровне прошли районные Ильинские чтения и фестиваль «Русь святая, веру храни». Работу по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи высоко оценил Митрополит Тверской и Кашинский Савва, наградив архиерейскими грамотами 16 педагогов ДЮЦ «Новая Корчева»

Продолжая нашу деятельность и уже традиционные проекты, мы планируем реализацию двух-трех международных проектов. А для этого необходима финансовая поддержка. И мы надеемся, что в этом нам помогут отзывчивые, участливые люди, которым интересна и небезразлична деятельность нашего центра. В наступающем году исполняется 205 лет Ильинскому храму с.Селихово - главному храму нашего прихода. Это событие будет отмечаться, и мы пригласим всех на наш праздник.

Поздравляю всех с наступающим Рождеством Христовым и Новым годом! Желаю всем здоровья, успехов и помощи Божьей во всех делах!

Виктор Гуров, директор ДЮЦ «Новая Корчева»,

настоятель Ильнского храма с. Селихово.

Александр Шинкаренко, генеральный директор АО «Конаковский завод стальных конструкций»

Уважаемые жители г. Конаково и Конаковского района! Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год не был простым для страны. Не оказался он легким и для нашего предприятия. Но благодаря самоотверженному и честному труду все мы благополучно заканчиваем этот трудовой год с неплохими показателями. Несколько сот семей нашего города в этом году снова сядут за праздничные столы с уверенностью в завтрашнем дне, в том, что их завод продолжит работать и кормить их. А это значит - будет жить город, будут жить люди, будут платиться налоги, будет оказываться разнообразная социальная и культурная помощь.

Благодаря надежной работе ежедневный труд энергетика стал привычным и незаметным для людей, но именно он – основа развития экономики страны, благополучия и комфорта ее жителей. Конаковский завод стальных конструкций уверенно чувствует себя на рынке электроэнергетики и имеет высочайшую репутацию как надежный партнер, выпускающий качественные металлоконструкции. Так пусть дело, которому мы служим, отзывается благодарностью в людских сердцах и вдохновляет нас на новые достижения.

Желаю всем коллегам-энергетикам, всем жителям г. Конаково и Конаковского района неиссякаемой энергии, прекрасного здоровья и хорошего настроения!

Павел Киселев, депутат Совета депутатов Первомайского сельского поселения.

Уважаемые жители Первомайского сельского поселения!

От всей души поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

В приближающемся году хочется вам пожелать финансовой стабильности, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Чтобы все ваши задумки были реализованы беспрепятственно и удача сопутствовала вам ежеминутно. Чтобы новый год принес вам огромный заряд бодрости, железное здоровье, душевный покой и оптимизм.

Всего вам доброго и хорошего в новом году!

Михаил Кожехов, начальник управления образования Конаковского района

Уходящий 2019 год для меня лично запомнился сменой места работы и назначением меня на новую ответственную должность. В связи с этим планов на новый 2020 год достаточно много. Важным направлением деятельности будет, конечно, проведение ремонтных работ в учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Конаковского района. Также особое внимание при организации работы будет уделено организации и проведению мероприятий, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В преддверии Нового года и Рождества Христова хочу поздравить всех с этими светлыми праздниками и пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения, душевого спокойствия и оптимизма. Новый год – это всегда время надежд, так пускай в этом новом 2020 году все надежды оправдаются, а мечты и желания обязательно исполнятся! Всего самого хорошего в новом году!

Галина Аксенова, председатель совета ветеранов Конаковского района.

Уважаемые жители Конаковского района, ветераны войны и труда, дети войны и пенсионеры!

От всего сердца хочу вас поздравить с наступающим Новым годом!

В этом году ветеранская организация нашего района хорошо поработала, было проведено множество мероприятий и встреч, особенно запомнилась организованная нами встреча с ветеранами Конаковского фаянсового завода, которому в этом году исполнилось бы 210 лет. Мы много ездили по поселениям района, активисты первичных организаций плодотворно участвовали в жизни районной организации.

От лица президиума совета ветеранов Конаковского района и от себя лично хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, мирного неба над головой, активности и долголетия!

Людмила Володина, генеральный директор АО «Молоко», депутат Собрания депутатов Конаковского района.

Дорогие жители Конаковского района!

От всего сердца поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками и Рождеством Христовым!

Этот год для всех нас был непростым, не все, может быть, получилось, что было намечено. Но, как говорят: все что ни делается – все к лучшему. В этом году наш старый конаковский сыродельный завод приступил к экспериментальному производству сыров под торговой маркой «Верещагин». И буквально в канун нового года мы получили сертификаты на 12 наименований нашей продукции. Так что уже к очередному сырному фестивалю в г. Конаково мы порадуем всех новинками.

В канун нового, 2020 года я от души желаю, чтобы все плохое осталось в уходящем году, а новое, хорошее, доброе и позитивное пришло в нашу жизнь в году новом! Здоровья, удачи вам и вашим семьям, благополучия во всем!

Елизавета Бородина, руководитель Конаковского подразделения ВПСО «Сова».

Уважаемые жители Конаковского района!

Наш отряд стал на год старше, а волонтеры в нем - мудрее и опытнее. За этот год мы прошли много обучений, в том числе организовали в нашем районе поистине масштабные учения, объединившие не только нашу, Тверскую, но и соседние области. За 2019 год по Конаковскому району поступило 102 заявки на поиск людей, из которых 100 человек - это «Найден. Жив». И, к сожалению, 2 заявки: «Найден. Погиб».

Многие из этих поисков проходили при непосредственном участии ВПСО «Сова». Для нас это много значит: мы помогли вернуть домой тех, кого очень ждали родные и близкие, иногда уже и не веря в хороший исход. И, конечно, мы будем продолжать развивать наш отряд и развиваться в нем сами. А жителям города хотелось бы пожелать верить. Верить в себя, в свои силы. И стараться дарить друг другу добро. Делая доброе дело, человек обогащает себя, свою душу, свои мысли. С наступающими новогодними праздниками! Берегите себя.

Галина Корнилова, председатель Конаковского районного общества Всероссийского общества инвалидов.

Уходящий 2019 год для нашей организации был очень насыщенным и плодотворным. Мы впервые покорили парусный спорт всей России. Победы на парасоревнованиях в Крыму в сентябре доказали, что нам любой спорт по силам: и вода, и небо, и суша. Хор «Вдохновение» занял 2 место в конкурсе «Голоса России» в Дубне. Впервые совместно с администрацией района и города мы провели новые соревнования по настольным играм.

Стартует новый 2020 год, учитывая поддержку всех членов общества, мы осознаем себя одной командой. Но нам хочется привлекать больше молодых, энергичных людей. И над этим нужно работать, нужно развивать новые программы по улучшению жизни людей с ограниченными возможностями. У нас остается тот же девиз: «Вместе мы сможем больше!».

Дорогие друзья! Поздравлю вас с Новым годом!

Пусть этот год будет продуктивным, успешным и перспективным. Желаю каждому счастья и добра в доме, здоровья и успехов вам и вашим близким. Больше креативности и уверенности в наших общих делах. Всех с праздником!

Александр Судариков, директор «ДЮСШ единоборств» Конаковского района.

- Уходит в прошлое 2019 год, но с нами остаются тот опыт, достижения и победы, которые он принес. Этот год запомнился новыми победами наших спортсменов. В конце ноября в Эмиратах, на первенстве мира по джиу-джитсу, спортсмены нашей школы в составе сборной России стали призёрами первенства мира, а один из них - чемпионом в своей весовой категории. Мы провели множество соревнований и к концу года подошли с хорошими результатами.

Прошедший год был для всех разным, но он завершается, и судьба года нового - в руках каждого из нас. Мы будем продолжать работу и не останавливаться на достигнутом. В канун новогодних праздников хочу пожелать всем здоровья, не забывать о здоровом образе жизни, находить время для спорта и отдыха.



Марина Маматказина, директор ГКУ Тверской области «ЦЗН Конаковского района»

В уходящем 2019 году специалистами проделана большая работа по реализации мероприятий, направленных на предотвращение роста напряженности на рынке труда.

Так, в рамках регионального проекта «Старшее поколение» граждане предпенсионного возроста получили возможность пройти дополнительное профессиональное обучение по направлению службы занятости.

Также в 2019 году большой популярностью пользовалась программа по обучению для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Уходящий год показал, что востребованность наших граждан в государственных услугах, предоставляемых службой занятости, не снижается, и наша задача в наступающем 2020 году - расширять возможности получения государственных услуг гражданами района.

Поздравляю всех жителей Конаковского района с наступающим Новым годом!

Пусть 2020 год подарит радость и украсит улыбкой все 366 дней года.

Пусть с вами всегда будут успех и удача, а работа приносит радость, самореализацию и достаток!

Александр МОИСЕЕВ, директор ООО «Русичи», учредитель торговой сети «Моисеевский».

- Год выдался непростым, но продуктивным. В этом году мы полностью преобразили наш магазин в п. Игуменка, а 12 июля «Русичи» отметили свой чевертьвековой юбилей. Для российского предпринимательства – это возраст долгожития. Радуют и спортивные успехи хоккейной команды, в которой я являюсь вратарем.

В канун новогодних праздников, в канун Рождества я хочу от всего сердца пожелать всем крепкого здоровья, счастья и реализации всех планов и надежд. Желаю удачи жителям поселка Радченко, депутатом Совета которого я являюсь: ведь всему тому хорошему, что с нами происходит, мы обязаны только себе, и вместе мы можем делать нашу жизнь лучше. Поздравляю с Новым годом всех жителей Конаковского района и желаю им с оптимизмом и уверенностью смотреть в будущее и не размениваться по мелочам. С праздником!



Александра Федотова, заведующий отделом молодёжной политики, культуры и спорта Конаковского района

Чем запомнился 2019 год? Год был очень плодотворным для отрасли, которую я возглавляю, в молодежной политики мы вошли в десятку лучших отделов по работе с молодежью в Тверской области, в культуре - мы отремонтировали фасад муниципальной центральной библиотеки за счет средств районного бюджета и, участвуя в конкурсе в рамках Национального проекта, приобрели для ДШИ г. Конаково музыкальные инструменты и художественную литературу, директор ДК «Современник» получила звание «Почетный работник отрасли культуры Тверской области», в спорте мы по-прежнему поднялись на первое место по спортивно-массовой работе в Тверской области. Главное - не останавливаться на достигнутом, идти вперед, прославляя наш Конаковский район. Всем желаю добра, здоровья, благополучия в семьях и хорошего настроения!

Дорогие земляки!

2019 год запомнился мне участием в районном конкурсе «Человек года», в котором я вошёл в тройку финалистов в номинации «Аграрий года». Приятно, что народ оценил мой скромный вклад. В следующем году будем продолжать работать на земле и развивать своё фермерское хозяйство, чтобы конаковцы ели только экологически чистые и вкусные овощи. Также мы продолжим свою благотворительную деятельность, чтобы помочь нуждающимся.

Поздравляем всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть он для вас будет урожайным на радости и благополучие! Пусть в ваших домах будут изобилие и здоровье!

Геннадий Хамитович Садыков, директор КФК «Белое озеро» (Вахонинское сельское поселение), депутат Собрания депутатов Конаковского района.

Наталья СЕРГЕЕВА, директор ДК «Современник», депутат Собрания депутатов Конаковского района.

Дорогие конаковцы! От имени коллектива Дворца культуры «Современник» поздравляю вас с наступающим Новым годом!

- Уходящий 2019 год для нас был очень значимым в связи с реализацией национального проекта «Культура», что накладывает дополнительные обязательства, но и открывает новые перспективы, определяя дальнейшее развитие. В рамках Года театра в досуговых учреждениях района состоялось много мероприятий, а «Современник» подарил зрителям масштабную премьеру «Шекспир: личины, лица, Лик любви». Сотрудникам нашего ДК год запомнится празднованием 35-летия Дворца культуры, ставшим очередной вехой творческого пути, на котором нас и всех наших друзей ждет ещё много радостных открытий и сюрпризов.

В новом году, наряду с традиционными праздничными концертами, районными фестивалями и конкурсами, мы планируем презентовать несколько новых проектов, инициаторами которых являются руководители наших творческих коллективов. Подробнее говорить о них пока рано, отмечу лишь, что большая часть мероприятий будет посвящена двум главным событиям наступающего года: 75-летию Великой Победы и 90-летию Конаковского района. Надеюсь, что всё задуманное удастся воплотить в жизнь, положив начало новым самобытным традициям в культурной жизни нашего района.

Всем хочу пожелать здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма. Пусть в новогоднюю ночь к нам придет наконец-то настоящая зима – с морозами, сугробами, звездными гирляндами. Пусть в первое утро нового года в наши окна светит солнце, пусть мы будем счастливы, будем улыбаться друг другу! С праздником!

Ольга Глотова, директор ГДК им. Воровского

Дорогие жители города Конаково и Конаковского района! Тепло и сердечно поздравляю вас с наступающим 2020 годом и Рождеством!

Кажется, только вчера мы встречали 2019 год, а на пороге уже стоит 2020-й. Уходящий год был полон разными событиями. В течение года в стенах Дворца культуры было проведено много мероприятий, каждое из которых было по-своему особенным. В ДК им. Воровского работают люди, которые поистине фанаты своего дела. А дело это очень простое и очень сложное – развивать творческие способности, растить таланты, организовывать досуг для старшего поколения и, конечно, дарить радость нашим жителям.

Работу свою я люблю, она занимает большую часть моего времени и приносит удовлетворение и радость. Радость и гордость от побед и достижений наших коллективов на фестивалях, конкурсах, выступлений на международных площадках и чемпионате мира! Удовлетворение от того, что удалось начать преображение и сделать ремонт в главном фойе, и от других хозяйственных дел. Анализируя уходящий год, хоть он и был во многом непрост, окончательный вывод получается всё равно оптимистичным - раз столько всего запланировано на будущее, в том числе на год предстоящий, значит, все хорошо.

Уверена, что наступающий год порадует хорошими событиями. Всем здоровья и благополучия! Традиционно от нового года мы ожидаем больших перемен. Так пусть эти перемены окажутся яркими, красочными и немного сказочными!

Алексей ОВЧИННИКОВ, тренер-преподаватель районной ДЮСШ №14 по вольной борьбе.

Лично для меня уходящий 2019 год оказался достаточно успешным! В нём было много запоминающихся и ярких событий. Много раз меня радовали мои воспитанники- спортсмены, добиваясь высоких спортивных достижений! Меня окружали и поддерживали мои друзья и единомышленники, с помощью которых удалось воплотить в жизнь несколько интересных проектов. Один из них - турнир по вольной борьбе памяти святого благоверного князя Михаила Тверского, прошедший в декабре в г. Конаково, проведение которого благословил Митрополит Тверской и Кашинский Савва и в качестве почётного гостя посетил самый великий борец 20 века трёхкратный победитель Олимпийских игр Герой России Александр Карелин. Проведение данного мероприятия для детей было моей давней мечтой, и именно в 2019 году эта мечта осуществилась! В 2020 года планирую продолжать реализовывать свои мечты и помогать осуществлять мечты близких и дорогих мне людей. Хочется пожелать всем в наступающем году счастья и хорошего настроения, терпения и упорства и, конечно, удачи и побед!

С Новым годом, друзья!

Улыбнитесь!

Пусть веселье ворвётся в ваш дом,

Вы в него с головой окунитесь,

И наполнится мир волшебством.

Я желаю вам верной удачи

И успехов в спортивных делах,

И друзей настоящих в придачу,

И счастливого блеска в глазах!