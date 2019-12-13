В Тверской области снижают ставки по льготным кредитам для предпринимателей

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области принял решение о снижении ставки по микрозаймам в сумме до 5 млн рублей с 6% до 3% для действующих более 3 лет субъектов малого и среднего бизнеса по ряду приоритетных направлений.

С 2020 года сниженная ставка будет действовать для отраслей производства, сельского хозяйства, туризма, социального и женского предпринимательства, экологической деятельности, спорта, технопарков, предприятий, созданные гражданами старше 45 и младше 30 лет).

В 2019 году Фонд выдал более 420 млн рублей поручительств, что позволило предпринимателям привлечь свыше 1,3 млрд рублей коммерческих кредитов — почти в 2 раза больше, чем в 2018 году.

Расширение поддержки предпринимателей, рост числа новых субъектов малого и среднего бизнеса — в числе задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2019 году в рамках нацпроекта начал работать Центр оказания услуг «Мой бизнес» в Твери. 25 декабря Губернатор Игорь Руденя побывал на итоговом мероприятии, посвященном завершению обучения участников образовательных программ Центра для начинающих и действующих предпринимателей.

«Мы вместе с вами будет стремиться создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться, чтобы вы были уверены в перспективах. Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли заниматься тем, что им нравится. Благодаря участию в профильном национальном проекте, мы формируем в регионе современную систему поддержки предпринимателей», — сказал Игорь Руденя.

Обучение велось по трём направлениям. В двухмесячной образовательной программе «Фабрика СТАРТ» приняли участие 160 человек. Программа была рассчитана для начинающих предпринимателей по основным компетенциям и навыкам, необходимым при создании собственного дела.

Двухмесячная программа для действующих предпринимателей «Фабрика ПРО» была ориентирована на формирование навыков и компетенций, необходимых для повышения эффективности и масштабирования существующих проектов. Её участниками стали 64 человека.

23 действующих предпринимателя прошли 35-часовой курс обучения по программе «Школа предпринимательства»

В Центре «Мой бизнес» предприниматели по принципу «одного окна» могут получить различные госуслуги, консультации, пройти обучение, подать заявки на получение государственной поддержки.

В текущем году в Тверской области принят закон, направленный на создание благоприятных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности. Документы были разработаны по инициативе Губернатора Игоря Рудени,

Закон устанавливает с 2020 года пониженные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории региона. Размер налоговой ставки снижен с 6% до 3% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15% до 7,5% – если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом закон распространяется на 40 видов предпринимательской деятельности.

В сфере IT пониженные налоговые ставки устанавливаются в размере 1,5% и 5% соответственно. Аналогичные меры по уменьшению стоимости патента приняты для предприятий отрасли, работающих по патентной системе налогообложения за счет изменений в региональный закон «О патентной системе налогообложения в Тверской области».

Пресс-служба Правительства Тверской области