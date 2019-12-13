Более 8 тысяч многодетных семей Тверской области получают ежемесячные выплаты по национальному проекту «Демография»

В Тверской области 8028 многодетных семей являются получателями ежемесячных выплат на третьего и последующих детей, которые предоставляются в рамках национального проекта «Демография».

Общий объем финансирования по данному направлению в 2019 году составляет более 945 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.

«Для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей, включая обеспечение местами в ясельных группах», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Для повышения рождаемости в Тверской области реализуется комплекс мер по поддержке беременных женщин, семей с детьми, молодых семей.

Ряд новых мер был введён на региональном уровне в текущем году.

С 1 января 2019 года предоставляется ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин. Всего в этом году на эти цели из областного бюджета выделено 17,6 млн рублей.

Также с начала года многодетные семьи освобождены от платы за вывоз мусора. Весной текущего года Правительством региона было принято решение о предоставление молодым семьям, где родился или усыновлён ребёнок, единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей на частичное погашение ипотечного кредита. Выплата предусмотрена семьям, которые приобрели жильё в ипотеку на территории региона, при условии, что один из супругов моложе 25 лет. С 2020 года молодые семьи при рождении второго ребенка смогут получить на погашение ипотеки 300 тысяч рублей, а при рождении третьего малыша – 500 тысяч рублей.

С 1 октября 2019 года в Тверской области начали вручать подарочные наборы для новорожденных. Получить подарок семьи, где родился ребенок, могут в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства. На обеспечение этой меры поддержки в областном бюджете на 2019 год заложено более 29 млн рублей. В 2020-2021 годах в региональной казне на эти цели предусмотрено 116,4 млн рублей ежегодно.

1 октября в областном перинатальном центре открылось отделение ЗАГС, где уже регистрируют новорожденных. Обеспечить работу таких подразделений поручил Губернатор Игорь Руденя. На сегодняшний день отделения ЗАГС работают в четырех учреждениях Твери. Кроме перинатального центра это областной родильный дом, а также роддома № 2 и №5.

В сентябре Правительством Тверской области принято решение о введении с 2020 года в регионе дополнительных мер социальной помощи семьям с детьми.

Так, многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) один раз в 5 лет, на это планируется направить порядка 50 млн рублей. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил).

Со следующего года для матерей из многодетных семей предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Предполагается, что в год будет предоставляться около 600 таких выплат.

Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. По данному направлению запланировано финансирование в объёме 12,5 млн рублей.

Также расширены действующие меры поддержки и учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В настоящее время на территории Тверской области действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на эти цели в 2019 году заложено более 2,4 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области