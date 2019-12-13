В Тверской области обнаружена 371 фальшивая банкнота

В банковском секторе Тверского региона за 9 месяцев 2019 года выявлен 371 поддельный денежный знак Банка России.

Традиционно в лидерах - банкноты крупных номиналов. Так, фальшивых пятитысячных банкнот выявлено 285 штук, а номиналом одна и две тысячи рублей - 56 и 23 банкноты соответственно.

Каждая банкнота содержит несколько десятков защитных признаков, часть из которых можно проверить самостоятельно. «Информация об этих защитных признаках размещена на официальном сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты». Кроме того, на любой смартфон или планшет можно установить бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России», в котором есть вся информация, необходимая для проверки бумажных денег», – поясняет Андрей Фролов, заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Для тех, кто непосредственно работает с деньгами – для кассовых работников –Отделение Тверь регулярно проводит занятия по определению подлинности и платежеспособности денежных знаков. Пройти такое обучение можно и дистанционно на сайте университета Банка России university.cbr.ru.

Отделение по Тверской области

Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу