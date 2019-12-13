Более 6 тысяч человек посетили Ржевский филиал Музея Победы в Тверской области в 2019 году

В 2019 году свыше 6200 человек посетили Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина» в Тверской области. За год посещаемость музея увеличилась почти в 4 раза по сравнению в 2018-ым.

В этом году в учреждении прошло 239 экскурсий и 18 мероприятий, в том числе в рамках международных акций «Ночь Музеев» и «Ночь искусств».

В музее «Ставка Сталина» воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны. Здесь представлены военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. На регулярной основе проводятся экскурсии для школьников Тверской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья.

Во дворе музея установлены бюсты Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, командующего Калининским фронтом генерал-полковника А.И. Ерёменко, Героев Советского Союза – уроженцев Ржевского района.

Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина» был открыт в 2015 году в деревне Хорошево Ржевского район в здании, где Верховный главнокомандующий СССР в ночь с 4 на 5 августа 1943 года впервые отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы.

Филиалом Музея Победы в Тверской области станет и Ржевский мемориал Советскому солдату. Проект по его строительству реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею поддержал Президент России Владимир Путин.

«Монумент, который создается в Ржеве – это федеральный проект, который станет филиалом Музея Победы на Поклонной горе. Мемориал будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения граждан разных возрастов из регионов России и других государств», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Уже собрана верхняя часть монумента, на 80% – средняя часть памятника. После завершения монтажа элементов скульптура будет устанавливаться на несущий каркас. Открытие Ржевского мемориала станет одним из ключевых событий празднования в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме возле деревни Хорошево.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

В музее у мемориала Ржевскому солдату сделают павильоны для медиапроектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Возведение монумента ведется на спонсорские средства и пожертвования, сбор организован на сайте dar.histrf.ru. Ежедневно на создание Ржевского мемориала приходит несколько десятков народных пожертвований, в том числе от соотечественников и потомков героев из других государств и стран бывшего Советского Союза. В настоящее время собрано более 305 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области