Игорь Руденя: благодаря национальному проекту мы формируем современную систему поддержки предпринимателей

25 декабря Губернатор Игорь Руденя принял участие в итоговом мероприятии, посвященном завершению обучения участников образовательных программ, которое было организовано в 2019 году Центром поддержки предпринимательства Тверской области для начинающих и действующих предпринимателей.

Местом проведения мероприятия стал Центр оказания услуг «Мой бизнес», открытый в этом году в рамках реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Глава региона поздравил выпускников образовательных программ в сфере предпринимательства с успешным завершением учёбы, пожелал успешной реализации бизнес-идей в тверском регионе.

«Очень радует, что в проекте приняли участие молодые, активные жители нашего региона. Мы вместе с вами будет стремиться создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться, чтобы вы были уверены в перспективах, - обратился к участникам проекта Губернатор Игорь Руденя. – Считают, что главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли заниматься тем, что им нравится. Благодаря участию в профильном национальном проекте, мы формируем в регионе современную систему поддержки предпринимателей».

Обучение велось по трём направлениям. В двухмесячной образовательной программе «Фабрика СТАРТ» приняли участие 160 человек. Программа была рассчитана для начинающих предпринимателей по основным компетенциям и навыкам, необходимым при создании собственного дела.

Двухмесячная программа для действующих предпринимателей «Фабрика ПРО» была ориентирована на формирование навыков и компетенций, необходимых для повышения эффективности и масштабирования существующих проектов. Её участниками стали 64 человека.

23 действующих предпринимателя прошли 35-часовой курс обучения по программе «Школа предпринимательства»

Все программы - часть мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Также Игорь Руденя осмотрел выставку проектов выпускников. Были представлены проекты производственного сектора, а также имеющие важное социальное значение - предполагающие трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, оказание помощи семьям с детьми.

В рамках мероприятия выпускникам были вручены сертификаты о прохождении обучения.

В Тверской области выстроена системная работа по улучшению на территории делового климата, поддержке малого и среднего бизнеса.

В октябре 2019 года состоялось открытие центра «Мой бизнес», где предприниматели по принципу «одного окна» могут получить различные госуслуги, консультации, пройти обучение, подать заявки на получение государственной поддержки.

Также в текущем году в Тверской области принят закон, направленный на создание благоприятных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности. Документы были разработаны по инициативе Губернатора Игоря Рудени,

Закон устанавливает с 2020 года пониженные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории региона. Размер налоговой ставки снижен с 6% до 3% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15% до 7,5% – если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом закон распространяется на 40 видов предпринимательской деятельности.

В сфере IT пониженные налоговые ставки устанавливаются в размере 1,5% и 5% соответственно. Аналогичные меры по уменьшению стоимости патента приняты для предприятий отрасли, работающих по патентной системе налогообложения за счет изменений в региональный закон «О патентной системе налогообложения в Тверской области».

Пресс-служба Правительства Тверской области